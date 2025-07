Ezek a mai fiatalok tényleg nem akarnak dolgozni? A tények nem ezt bizonyítják!

A vidéki régiókban is nagy a munkakedv az iskolások körében

ehet, hogy régen a nyári melót a barackföld vagy a cukorgyár jelentette, ma viszont a lehetőségek egészen mások – és bőségesek. A diákok ma már nem csak kétkezi munkával kereshetnek pénzt, hanem irodai, logisztikai, vendéglátós vagy épp marketinges pozíciókban is kipróbálhatják magukat.

Aki például Nyíregyházán él, és néhány óra szabadideje is van egy héten, garantáltan talál lehetőséget a NyiregyhazaAllas.hu helyi álláskereső portálon. Az online álláskeresés pedig ma már egyáltalán nem okoz gondot az új generációknak. Persze a hangsúly az már a valódi, fizikai térben dől el, vagyis hogy tudnak is dolgozni-e. A jelek alapján többnyire igen!

Gyorsan és egyszerűen találnak munkát a fiatalok az internet segítségével

Ma már nem kell körbejárni a várost egy cetlivel, hogy „állást keresek”. A fiatalok tisztában vannak vele, hogyan működik az online világ, és bizony, ők azok, akik egy jó állásportálon pillanatok alatt találnak maguknak elfoglaltságot. Elég egy profil, egy friss önéletrajz, és már indulhat is a jelentkezés. Az alábbi url alatt például rengeteg aktuális diákmunka között lehet válogatni: bolti kisegítő, futár, ügyfélszolgálati asszisztens vagy akár egyszerű csomagoló pozíciók várják azokat, akik nem félnek kicsit belekóstolni a való életbe.

Sokféle diákmunka lehetőség elérhető, és kísérleteznek is a diákok

A mai fiatalok nem restek kipróbálni magukat több területen. Egyik nyáron árufeltöltőként dolgoznak, a következő hónapban már nyomtatványt digitalizálnak, vagy épp egy irodában segítenek rendszerezni az ügyféllistákat. Ez több mint pénzkereseti lehetőség, ugyanis egyben tapasztalatgyűjtés is. Mire elérkezik a diploma ideje, már mögöttük van 3-4 különböző munkakör, így amellett, hogy önéletrajzuk is versenyképesebb lesz, ők maguk is határozottabbá válnak.

A népszerűbb munkák között rendszeresen ott van az árufeltöltés, a pénztárgép melletti kisegítés vagy épp a gyorséttermi pult mögötti pörgés. Ezekhez általában nem szükséges komoly előképzettség, a betanítás pár óra alatt megtörténik, a kereset pedig korrekt. Ugyanakkor akadnak olyan diákok is, akik a fizikai kihívásokat keresik – például kukorica címerezésre jelentkeznek, ami kemény, izzasztó, de kifejezetten jól fizető szezonális munka. Nem mindenki vállalná, de aki igen, az rendszerint büszke is rá. Akadnak, akik adminisztrációs feladatokat vállalnak irodákban, mások a telefonos ügyfélszolgálat világába kóstolnak bele. A lényeg, hogy a mai fiatalok nem riadnak vissza a munkától, csak máshogy gondolkodnak róla, és talán pont ez viszi őket előrébb is.