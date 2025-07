Ingyenes padlásfödém szigetelés! Folytatjuk!

A program legfontosabb tulajdonsága továbbra sem változott, mivel az ingatlan tulajdonosnak ez továbbra is ingyenes marad. Akik szeretnének részt venni az ingyenes padlásfödém szigetelési programban, a www.ajandekszigeteles.hu weboldalon keresztül küldhetik be a jelentkezésüket. A programra történő jelentkezés az első fontos lépcsőfok, hogy a szigetelés kivitelezése megtörténhessen. Azon ügyfeleink részére, akik az elmúlt évben jelentkeztek, az a jó hírünk van, hogy elsőkörben náluk kezdjük el a kivitelezést. Mivel kapacitásunk folyamatosan bővül, a munkát több megyében párhuzamosan fogjuk végezni. 2024-ben több ezer ingatlan födémszigetelését végeztük el, azonban hivatalosan a program decemberben történő felfüggesztése miatt a kivitelezést csak most tudjuk folytatni. A megye települési önkormányzataival kiváló a kapcsolat és arra törekszünk, hogy több tízezer ingatlan kerüljön szigetelésre minél rövidebb időn belül. A P.A.R.P. Hungary Kft. meghatározó szereplője a programnak, társaságunkat országosan is keresik, de elsősorban a Sz-Sz-B vármegyei ingatlanok kivitelezését valósítjuk meg. Mivel ez egy auditált, azaz ellenőrzött kereteken belül megvalósuló energiahatékonysági program, más cégekkel ellentétben mi arra törekszünk, hogy az az ügyfeleink ne éveket várjanak a kivitelezésre.

A feltételek a lakosság részéről változatlanok:

járható födém,

üres padlástér,

nincs meglévő szigetelés a födémen,

rendezett tulajdoni viszony (lakcímkártya az ingatlanra szól)

A kivitelezés a 2025-ös új előírásoknak megfelelően üveggyapot szigeteléssel történik 10, illetve 15 cm-es egymást fedő rétegben, alul párazáró és felső páraáteresztő fólia alkalmazásával, 25cm vastagságban.

Az első kivitelezések 2025.07.14-től kezdődnek el!

Az országban egyedülálló módon azon ügyfeleink között, akik a kivitelezést a P.A.R.P. Hungary Kft-vel végeztetik el, havonta 3 db (hűtő/fűtő) klíma berendezést sorsolunk ki, amely a beszereléssel együtt INGYENES.

Az akció részleteit is megtalálja a www.ajandekszigeteles.hu honlapon.

Mit kell tennie, hogy részese lehessen az ingyenes födémszigetelésnek?