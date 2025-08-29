2 órája
A Pepita.hu családbarát webáruház közel 6 millió ajánlattal készül az őszi szezonra
A Pepita.hu az egyik legnagyobb szereplő a hazai e-kereskedelemben, a legfrissebb adatok szerint országszerte robbanásszerűen nő az ismertsége. Az online piactér a 2025-ös rendelések közel 70%-át Pest vármegyén kívüli településekre kézbesítette. A többmilliós kínálattal rendelkező webshop szeptemberben egy hatalmas promócióval készül megünnepelni a 8. születésnapját. A termékválaszték kialakítása során az elsődleges szempont, hogy egy helyen, kényelmesen és gyorsan beszerezhető legyen minden a családi bevásárlás során. Az Európa-szerte egyre sikeresebb Pepita.com ebben az évben már 8 országban érhető el az online térben. A vállalat a vásárlói mellett a partnereire is kiemelt figyelmet fordít. A platform folyamatosan fejleszti szolgáltatásait a hazai és külföldi partnerei számára, ezzel segítve a kis- és középvállalkozások fejlődését, nemzetközi terjeszkedését.
Országszerte egyre többen választják a Pepita.hu-t
A legfrissebb adatok alapján a Pepita.hu az egész országban kiemelkedő népszerűségnek örvend, ugyanis a 2025-ben leadott rendelések közel 70%-a Pest vármegyén kívüli településről érkezett. Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Győr-Moson-Sopron, Bács-Kiskun, Fejér és Hajdú-Bihar vármegyében kerül kiszállításra a legtöbb csomag, de az ország többi területén is folyamatosan növekszik a vásárlóközönség.
Érdekesség, hogy amíg országos szinten nem mutatkozik különbség a szállítási módok százalékos megoszlásában, addig a fizetési opciók közül Budapesten és Pest vármegyében többen választják a bankkártyás vásárlást, mint az ország egyéb területén. A Pepita.hu statisztikái a vásárlói preferenciáka is kiterjednek: a nők főként játékokat, mindennapi fogyasztási cikkeket és háztartási kellékeket helyeznek a kosarukba, a férfiak azonban a kertrendezéssel kapcsolatos és az elektronikai ajánlatokat keresik leginkább.
Fergeteges akciók a Pepita 8. születésnapja alkalmából
A családbarát webshop idén ünnepli 8. születésnapját, amelyet egy nagyszabású kampány keretében készül emlékezetessé tenni a vásárlói számára. A szülinapi promócióban akciós termékek széles választéka várja majd az érdeklődőket, szeptember elejétől több mint 2 héten keresztül. A Pepita.hu 6 milliós termékpalettával igyekszik minél egyszerűbbé tenni a családi bevásárlást, nemcsak nyári ajánlatokkal, hanem már őszi és téli újdonságokkal is.
Minden egy helyen, amire egy családnak szüksége lehet
A Pepita.hu folyamatosan bővülő, színes kínálatában a legkisebbektől kezdve a család minden tagja megtalálhatja a számára tökéletes terméket, legyen szó játszószőnyegről, a legmodernebb elektromos fogkeféről, vagy éppen egy multifunkciós konyhai robotgépről. A webáruház célja, hogy a vásárlás ne csak egyszerű és gyors, hanem kényelmes és élvezetes is legyen.
Országos kiszállítás kedvező árakon
A gyors és kényelmes online vásárlás mellett a webáruház másik nagy erőssége a széleskörű kézbesítési lehetőségek és fizetési módok biztosítása. A Pepita országos lefedettsége révén képes eljuttatni a csomagokat akár az ország legapróbb szegletében lévő legkisebb településekre is. A kiszállítás általában 1-3 munkanapon belül megtörténik, és a házhozszállítás mellett lehetőség van csomagautomatába vagy csomagpontra is kérni a rendelést. A fizetési mód rugalmasan kiválasztható: online bankkártyás vásárlás, banki átutalás, utánvét vagy Pepita utalvány is felhasználható.
A vállalat azonban nem csupán Magyarországon van jelen, hanem további 8 országban – Romániában, Bulgáriában, Szlovákiában, Lengyelországban, Ausztriában, Németországban és Horvátországban – is elérhető a Pepita.com oldalon keresztül.
Helyi vállalkozások támogatása – kiváló lehetőség a nemzetközi terjeszkedésre
A Pepita számára a vásárlók mellett a Marketplace partnerek is kiemelt fontosságúak, folyamatos fejlesztésekkel támogatja növekedésüket, fejlődésüket, sikerességüket. 8 országban közel 110 millió potenciális vásárlót érhetnek el a partnerek, egyetlen adminisztrációs felületen keresztül. A családi vagy egyéni vállalkozásoktól kezdve egészen a nagyobb üzletláncokig, szinte bárki csatlakozhat hozzájuk piactéri eladóként, aki fizikai terméket értékesít üzletszerűen. A Pepita lehetőséget biztosít partnereinek, hogy könnyedén átlépjék az országhatárokat, és külföldi piacokon is megismertessék termékeiket.