Elstartolt az Aranykuka nyereményjáték
Értékes nyereményeket sorsolnak ki az Aranykuka kampány során a kijelölt hulladékudvarokban. A játék augusztus egészében tart, a fődíj településenként 250 ezer forint.
A hulladékudvarok látogatottságát és ismertségét szeretné javítani az augusztus 1. és 31. között zajló Aranykuka kampány. Cél az is, hogy a lakosság minél szakszerűbben válogassa szét a leadni kívánt, még hasznosítható hulladékot.
Hogyan zajlik a játék?
A kampány szervezője nyereményjátékkal igyekszik a hulladékudvarok gyakoribb felkeresésére buzdítani a lakosságot. A játék 12 kijelölt hulladékudvarban zajlik. Ezekben augusztus minden hetében nyereményeket és fődíjakat sorsolnak ki azok között, akik ebben az időszakban hulladékot adnak le a résztvevő hulladékudvarokban. Mivel a kampány négy és fél hétig tart, a nyeremények kisorsolására összesen 5 alkalommal kerül sor.
A játék során egy arany színű kuka járja végig a résztvevő hulladékudvarokat. Minden helyszínen található egy megállítótábla egy QR-kóddal a kampány teljes ideje alatt. A játékosok úgy regisztrálhatnak a heti nyereményekre, hogy a hulladék leadása után leolvassák a QR-kódot. A fődíjért az Aranykuka pódiumán elhelyezett QR-kód beolvasásával lehet játszani.
Az Aranykuka minden városban két napig tartózkodik. Aktuális helyzetét a játékosok követhetik az esemény weboldalán található interaktív térképen. Ugyanott megtalálható mind a 12 kijelölt hulladékudvar címe is.
A QR-kóddal lehet részt venni a játékban
A játék tehát úgy működik, hogy az érdeklődők hulladékot adnak le a kijelölt hulladékudvarok egyikében, majd az előbbiek szerint beolvassák a kihelyezett QR-kódokat. Leadható bármilyen, a hulladékudvarban egyébként leadható hulladéktípus, nincs mennyiségi minimum sem, de továbbra is érvényesek a hulladékudvarok korlátai.
Figyeljük az ellenőrző mailt!
A QR-kód a regisztrációs felületre visz. Aki
- kitölti a szükséges adatokat,
- engedélyezi a helymeghatározást,
- és elfogadja a játékszabályzatot,
az automatikusan jelentkezik a heti sorsolásra.
Regisztrációkor minden játékos kap egy ellenőrző e-mailt. A sorsolásba csak akkor kerül be egy résztvevő neve, ha rákattint az ellenőrző e-mailben kapott linkre. Ugyanezen a regisztrációs folyamaton kell végighaladni a fődíjak esetén is, csak ahhoz az Aranykuka pódiumán lévő arany QR-kódot kell beolvasni. Tehát heti nyereményekért a megállítótáblát kell keresni, aki pedig a fődíjat szeretné megnyerni, az figyelje, mikor lesz az adott udvarban az Aranykuka, hogy leolvashassa a rajta lévő kódot.
Hulladékleadás nélkül nincs nyeremény
A játékosok csak hulladék leadása után, a hulladékudvarban kihelyezett QR-kódok beolvasásával, regisztráció után vehetnek részt a sorsolásban. Ez vonatkozik a heti nyereményekre és a fődíjakra is.
Milyen nyeremények vannak?
A következő nyereménytárgyakból minden héten 1-1 darabot sorsolnak ki:
- Xiaomi Electric Scooter 5 GL (elektromos roller)
- Fjällräven Kånken hátizsák (Outlong)
- Xiaomi Redmi Watch 5 (okosóra)
- HYDRO SIPS Magsafe termosz (avokádó szín)
- Xiaomi 33W PowerBank (10 000 mAh)
Hetente és helyszínenként egy fődíjat sorsolnak ki, ez pedig 250.000 ezer forint.
Gyakoribb hulladékleadás, nagyobb nyerési esély
Minél többször látogatnak el a hulladékudvarokba és adnak le hulladékot, annál nagyobb eséllyel nyernek, ha minden alkalommal beolvassák a kihelyezett QR-kódot. Fontos, hogy a kód naponta csak egyszer olvasható be. A fődíj sorsolásán való részvételhez az Aranykukán található QR-kódot minden játékos csak egyszer használhatja fel. A kód csak azon a két napon érvényes, amelyen az Aranykuka az adott hulladékudvarban tartózkodik.
Honnan tudom meg, hogy nyertem?
A nyertesekről szintén a kampány hivatalos weboldalán, a Nyertesek aloldalon találunk naprakész információt. A nyertesek teljes neve megjelenik a weboldalon, erre a játékosok előre engedélyt adnak a játékszabályzat elfogadásával. A szervezők és a nyertesek közötti kommunikáció kizárólag e-mailben történik. Minden nyertesnek az értesítéstől számított 5. naptári napig kell visszajeleznie nyereménye átvételével kapcsolatban.
Az előző heti nyereményeket és az Aranykuka fődíjait minden hét elején, hétfőn (08. 04., 08. 11., 08. 18., 08. 25. és 09. 01.) 14 órakor sorsolják ki, ahogyan a fődíjak nyerteseit is azon hulladékudvarokban, amelyeken az Aranykuka előző héten megfordult. A nyertesek nevének listája a sorsolás napján 17 óráig kerül fel a honlapra.
A sorsolás nem nyilvános, de a folyamatot közjegyző ellenőrzi. A tárgynyeremények az e-mailben elkért és megadott címekre érkeznek.
A cikk a MOHU támogatásával készült.
