"István, a király" Nyírbátorban!

"István, a király" Nyírbátorban!

Augusztus 6-án mutatták a Nagyidai Gergő rendezésében megvalósuló István, a király c. rockoperát lovasszínház keretében. 

A Nyírbátori Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület lovasai bátran és profi módon helyt álltak a színészek mellett, és a több sok statiszta is, aki közreműködött a színvonalas előadás megvalósulásában. 

 

A Fedeles Lovarda szabadtéri pályáján előadott színházi darab közel 1000 főt csalogatott ki Nyírbátorba. 

Fantasztikus produkciót láthatott a közönség.

 

 

 

