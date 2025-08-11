"István, a király" Nyírbátorban!

Augusztus 6-án mutatták a Nagyidai Gergő rendezésében megvalósuló István, a király c. rockoperát lovasszínház keretében.

A Nyírbátori Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület lovasai bátran és profi módon helyt álltak a színészek mellett, és a több sok statiszta is, aki közreműködött a színvonalas előadás megvalósulásában.

A Fedeles Lovarda szabadtéri pályáján előadott színházi darab közel 1000 főt csalogatott ki Nyírbátorba.

Fantasztikus produkciót láthatott a közönség.