1 órája
"István, a király" Nyírbátorban!
Augusztus 6-án mutatták a Nagyidai Gergő rendezésében megvalósuló István, a király c. rockoperát lovasszínház keretében.
A Nyírbátori Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület lovasai bátran és profi módon helyt álltak a színészek mellett, és a több sok statiszta is, aki közreműködött a színvonalas előadás megvalósulásában.
A Fedeles Lovarda szabadtéri pályáján előadott színházi darab közel 1000 főt csalogatott ki Nyírbátorba.
Fantasztikus produkciót láthatott a közönség.
