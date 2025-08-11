Országos Vízipisztolycsata és Rekordkísérlet 2025 – először Nyírbátorban is! 

A Magyar Fürdőszövetség idén harmadik alkalommal rendezi meg az Országos Vízipisztolycsatát és Rekordkísérletet, amelyre

2025. augusztus 23-án (szombaton),

14:00 órától kerül sor – és most először Nyírbátor is csatlakozik!

A helyszín: a fantasztikus Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, ahol egy óriási vízipisztoly-csatával és habpartyval várunk mindenkit!

Célunk: új országos rekord felállítása – minél több helyszínen, minél több vízipisztolyozóval, egy időben!

Várunk kicsiket, nagyokat, családokat, baráti társaságokat – mindenkit, aki szeretne részese lenni egy felejthetetlen közösségi élménynek!

Lesz móka, nevetés, frissítő pancsolás, és habparty is – egyszóval minden adott egy tökéletes nyári délutánhoz!

Fontos: Ne felejts el vízipisztolyt hozni

Készülj fel: vizes leszel, boldog leszel, és biztos, hogy emlékezetes élményekkel térsz haza!

Döntsük meg együtt a rekordot! Légy részese Te is!