1 órája
Országos Vízipisztolycsata és Rekordkísérlet 2025 – először Nyírbátorban is!
Készülj fel az év legvizesebb, legőrültebb bulijára!
A Magyar Fürdőszövetség idén harmadik alkalommal rendezi meg az Országos Vízipisztolycsatát és Rekordkísérletet, amelyre
2025. augusztus 23-án (szombaton),
14:00 órától kerül sor – és most először Nyírbátor is csatlakozik!
A helyszín: a fantasztikus Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, ahol egy óriási vízipisztoly-csatával és habpartyval várunk mindenkit!
Célunk: új országos rekord felállítása – minél több helyszínen, minél több vízipisztolyozóval, egy időben!
Várunk kicsiket, nagyokat, családokat, baráti társaságokat – mindenkit, aki szeretne részese lenni egy felejthetetlen közösségi élménynek!
Lesz móka, nevetés, frissítő pancsolás, és habparty is – egyszóval minden adott egy tökéletes nyári délutánhoz!
Fontos: Ne felejts el vízipisztolyt hozni
Készülj fel: vizes leszel, boldog leszel, és biztos, hogy emlékezetes élményekkel térsz haza!
Döntsük meg együtt a rekordot! Légy részese Te is!