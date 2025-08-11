augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

23°
+39
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Országos Vízipisztolycsata és Rekordkísérlet 2025 – először Nyírbátorban is! 

Címkék#habparty#Országos Vízipisztolycsata és Rekordkísérlet 2025#Nyírbátor

Készülj fel az év legvizesebb, legőrültebb bulijára! 

PR cikk
 

A Magyar Fürdőszövetség idén harmadik alkalommal rendezi meg az Országos Vízipisztolycsatát és Rekordkísérletet, amelyre

2025. augusztus 23-án (szombaton),

14:00 órától kerül sor – és most először Nyírbátor is csatlakozik! 

A helyszín: a fantasztikus Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, ahol egy óriási vízipisztoly-csatával és habpartyval várunk mindenkit!

Célunk: új országos rekord felállítása – minél több helyszínen, minél több vízipisztolyozóval, egy időben! 

Várunk kicsiket, nagyokat, családokat, baráti társaságokat – mindenkit, aki szeretne részese lenni egy felejthetetlen közösségi élménynek!

Lesz móka, nevetés, frissítő pancsolás, és habparty is – egyszóval minden adott egy tökéletes nyári délutánhoz! 

Fontos: Ne felejts el vízipisztolyt hozni

Készülj fel: vizes leszel, boldog leszel, és biztos, hogy emlékezetes élményekkel térsz haza! 

Döntsük meg együtt a rekordot! Légy részese Te is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu