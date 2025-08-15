Újabb szenzáció Nyíregyházán: óriás gyros evő versenyt rendeznek! A világ legerősebb családja csap össze!

Fekete László és fia, Fekete Miklós visszatér Nyíregyháza ikonikus büféjébe, hogy kiderítsék, vajon melyikőjük az erősebb, de most nem a súlyok emelgetésében, hanem az evésben. A híres 3 kilogrammos gyrost próbálják megenni, minél hamarabb.

Fekete László magyar sportoló, erősportoló, világrekorder teszi próbára most a gyomrát, aki 1988–1997 között a Magyarország legerősebb embere cím birtokosa volt. A kajacsatában a vetélytársa a fia lesz, akit szintén nem kell félteni, hiszen az erő vele is ott van. Játszi könnyedséggel emelgetik a többmázsás súlyokat, de vajon a 3 kilós gyrossal meg fognak birkózni!