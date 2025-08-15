1 órája
Újabb szenzáció Nyíregyházán: óriás gyros evő versenyt rendeznek! A világ legerősebb családja csap össze!
Nem sokan húznának ujjat a Fekete családdal, de vajon ők elbírnak egymással? Augusztus 18-án Nyíregyházán a Twin Peaksben kiderül!
Fekete László és fia, Fekete Miklós visszatér Nyíregyháza ikonikus büféjébe, hogy kiderítsék, vajon melyikőjük az erősebb, de most nem a súlyok emelgetésében, hanem az evésben. A híres 3 kilogrammos gyrost próbálják megenni, minél hamarabb.
Fekete László magyar sportoló, erősportoló, világrekorder teszi próbára most a gyomrát, aki 1988–1997 között a Magyarország legerősebb embere cím birtokosa volt. A kajacsatában a vetélytársa a fia lesz, akit szintén nem kell félteni, hiszen az erő vele is ott van. Játszi könnyedséggel emelgetik a többmázsás súlyokat, de vajon a 3 kilós gyrossal meg fognak birkózni!
Augusztus 18-án Fekete László és Fekete Miklós visszatérnek a Twin Peaksbe, és mindenki szeme láttára döntik majd el 14 órakor, hogy kinek nagyobb a szája és a gyomra.
Ki eszi meg hamarabb? Ki bírja tovább? Mindenki megtippelheti, hogy vajon apa vagy a fia lesz a gyros evő verseny nyertese. Ráadásul a Twin Peaks büfé értékes nyereményeket is kioszt a szavazók között. Részletek a Twin Peaks facebook oldalán.
Addig is várja éjjel-nappal az éhes vendégeket a több mint három évtizedes családi vállalkozás. Érdemes a Twin Peaks közösségi oldalát figyelni, hiszen az újdonságokat is rendszeresen bemutatják, valamint élőben közvetítik TikTokon ezt a különleges eseményt! Ezt senkinek nem érdemes kihagyni!