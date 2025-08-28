1 órája
Záhony Város Önkormányzata – települési belterületi utak felújítása projekt
Záhony Város Önkormányzata 199,79 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósította meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében, a települési belterületi utak felújítását. A támogatott projekt célja a városi közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a közlekedésbiztonság fokozása.
A kedvezményezett Záhony Város Önkormányzata az önkormányzati belterületi utak tulajdonosaként és kezelőjeként, üzemeltetőjeként, gondoskodik az úthálózat folyamatos karbantartásáról, fejlesztéséről, és a közlekedésbiztonság javításáról.
A „Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban” című és TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095 azonosító számú projekt keretében az alábbi, a belterületi utakat érintő, valamint a közlekedésbiztonságot javító fejlesztések valósultak meg:
• Az Arany János út földút részének útépítési munkái
• Az Arany János út burkolt szakaszának burkolat-felújítása a Szebecse utcai kereszteződésig
• A Szebecse utca burkolat-felújítása a Hársfa és Arany János út között
• Az Alkotmány utca burkolat-felújítása a Szilvafa utcától a vasút felé
• A Szilvafa utca burkolat-felújítása a Széchenyi utcától a vasút felé
• Az Árpád út burkolat-felújítása az utca teljes hosszában
• A Széchenyi utca burkolat-felújítása az utca teljes hosszában
• A Móricz Zsigmond utca burkolat-felújítása az utca teljes hosszában
• A Fenyőfa utca burkolat-felújítása az utca teljes hosszában
• A József Attila úton 2 db intelligens gyalogos átkelőhely kialakítása, napelemes sebességmérővel
A fejlesztések a tervezett műszaki tartalommal megvalósultak, azok átadása, használatbavétele megtörtént.