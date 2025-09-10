3 órája
10. alkalommal koronázza meg a fesztiválszezont a Kerekdomb Fesztivál
Nem kell elbúcsúznunk a fesztiválok közösségi élményeitől, mert szeptember 19. és 21. között Tállyán a Kerekdomb Fesztivál mossa össze az ősz színeit a nyár pörgésével.
Fotó: totrozsa
A szeptember már nem a vízpartokról szól, az ősz más típusú, különleges szépségeket tartogat. A szüreti időszakban finom borokkal, a legjobb koncertekkel és színházi programokkal érdemes a fesztiválszezon élményeit „becsomagolni” a következő évre. Tállya immár 10. alkalommal várja az érdeklődőket, hogy a szeptemberi hétvégét olyan színes programkavalkádban tölthesse mindenki, amire ritkán van példa három nap alatt. A könnyűzenén túl a színházi programok, irodalmi események, beszélgetések és előadások is a szellemi feltöltődést szolgálják, de a fesztivál nem feledkezik meg a fizikai kikapcsolódásról sem: a Tállya környéki séták, evezések a Bodrogon, futás és kerékpározás is helyet kap a kulturális programok mellett. Aki ezekről nem szeretne lemaradni már beszerezheti a jegyét a https://kerekdombfeszt.hu/jegyek/ oldalon.
Ezek közül a Vincellér Ház Nagyszínpadán kapnak helyet a hazai zenei élet ismert nevei. Kényszerpihenője után itt adja egyik első koncertjét az Elefánt, akiket az Analog Balaton követ a színpadon. Másnap Szabó Balázs Bandája, a Péterfy Bori & Love Band és a 30Y is fellép, vasárnap délután pedig színházi díszletbe öltözik a helyszín: Ábel Anitával és Szabó Simonnal a Házastársas című darabot láthatja a közönség.
A Palota Borház a fiatal közönség kedvenceit vonultatja fel: Sisi, Lil Frakk, a Duckshell, a Fiúk és a Vecsei H. Miklós által életre hívott QJÚB is itt kap helyet, ahogyan a Hangfoglaló Program friss nevei közül a Kisbetűs Ünnepnapok, CIBI és WXLFESS műsorát is itt ismerheti meg a tállyai közönség.
A Szűcs Pincészet műsorát 21-én, vasárnap Áron András fellépése zárja, előtte azonban a Jazzbois, Sena Dagadub, a Swim Swim Naked, a Palo Canto, a Kale Lulugyi, Gently Da Spittah’ és a szlovák Jóvilágvan koncertjén is bulizhat a közönség. Aki nyugodtabb hangulatra váltana, bármikor betérhet a Bagolyvárba, ahol a Libido, Beretka Ádám, Hegedűs Józsi, az egy5egy és Géem bensőséges hangulatú előadását csípheti el. Hasonló atmoszférában vár mindenkit a Nyerges Udvar is, ahol Kemény Zsófi Szirtes Edinával zenél, továbbá itt lép fel haidubianka, Villő és a Hűvös, valamint a Myrstus Akusztik és a Nosnach! is.
A zenei helyszíneken túl érdemes felkeresni a Mailloth-kastély termeit is, ahol a jótékonysági borkóstolótól, a Malter Vándor Filmfesztivál filmjein át rengeteg program kap helyet. Érdemes megnézni a szlovák–magyar sarok kiállítását, meghallgatni a Z generáció kultúrafogyasztásáról szóló beszélgetést, vagy épp a Testről és Lélkeről filmvetítését és az azt követő beszélgetést is. Ezek, és még további programok is a Kisprojekt Alap segítségével, az Interreg pályázatból valósulnak meg, ami erősíti a környék kulturális életét a határokon is átnyúlva, hiszen ez a Kerekdomb Fesztivál és a szlovák Gombaszögi Nyári Tábor együttműködése. A kastély második emeletén digitális művészeti kiállítás is látható lesz, ezen felül itt három napon keresztül a digitális térről és a mesterséges intelligenciáról folyik majd izgalmas diskurzus. A Mailloth a legkisebbek időtöltéséről is gondoskodik, árnyjáték, ringató és színházi előadás is várja őket.
Az Alkotóház a játék helyszíne, itt mutatkoznak be a legkülönfélébb mesterségek is. A Tokaj Art Wine Barka Galéria – amellett, hogy a Semmi és végtelen című kiállítás otthona – zenés irodalmi programok helyszíne is. Csemer Boglárka Boggie, Kemény Zsófi és Juhász Anna közös műsorral érkezik erre a színpadra, Ávéd János és Vecsei H. Miklós közösen Visky András Kitelepítés című művét dolgozzák fel, míg Oroszlán Szonja és Hajdu Steve Dalversek előadásával igyekszik elnyerni a nézők szívét.
Tállya teljes területe fesztivállá változik az évnek ebben az időszakában. Az Evangélikus Templomban komolyzenei koncertek kapnak helyet, többek között a Miskolci Egyetem Zeneművészeti Karának hangversenye is hallható lesz. A Közösségi Ház színházzá alakul: a szlovák Trepp Színház Szebb, mint Ilona című darabját láthatják a látogatók, de Háy János is itt áll színpadra, és ide hozza el az RS9 Színház Nick Hornby Cicikrisztus című darabját is.
A Kerekdomb Fesztivál elképzelhetetlen lenne a borok és gasztronómiai élmények nélkül: a Dévabor, a T3 Borászat, a Somszög Birtok, a Rózsa Pincészet, a Dudovics Pincészet, a Próbakert Lakásétterem, a Lindengarten Gasztro Porta és a borútlevél további résztvevői is gondoskodnak a szomjúságunk oltásáról a fesztivál ideje alatt.
Aki nem szeretne lemaradni egy igazi nyári fesztiválélményről, az ősz legszebb köntösébe bújtatva, annak irány Tállya és a Kerekdomb Fesztivál szeptember 19. és 21. között! A bérletek mellett már a napijegyek is elérhetőek a következő linken: https://kerekdombfeszt.hu/jegyek/.
A tartalom 18 éven felülieknek szól.