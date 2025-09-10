10. alkalommal koronázza meg a fesztiválszezont a Kerekdomb Fesztivál

A szeptember már nem a vízpartokról szól, az ősz más típusú, különleges szépségeket tartogat. A szüreti időszakban finom borokkal, a legjobb koncertekkel és színházi programokkal érdemes a fesztiválszezon élményeit „becsomagolni” a következő évre. Tállya immár 10. alkalommal várja az érdeklődőket, hogy a szeptemberi hétvégét olyan színes programkavalkádban tölthesse mindenki, amire ritkán van példa három nap alatt. A könnyűzenén túl a színházi programok, irodalmi események, beszélgetések és előadások is a szellemi feltöltődést szolgálják, de a fesztivál nem feledkezik meg a fizikai kikapcsolódásról sem: a Tállya környéki séták, evezések a Bodrogon, futás és kerékpározás is helyet kap a kulturális programok mellett. Aki ezekről nem szeretne lemaradni már beszerezheti a jegyét a https://kerekdombfeszt.hu/jegyek/ oldalon.

Ezek közül a Vincellér Ház Nagyszínpadán kapnak helyet a hazai zenei élet ismert nevei. Kényszerpihenője után itt adja egyik első koncertjét az Elefánt, akiket az Analog Balaton követ a színpadon. Másnap Szabó Balázs Bandája, a Péterfy Bori & Love Band és a 30Y is fellép, vasárnap délután pedig színházi díszletbe öltözik a helyszín: Ábel Anitával és Szabó Simonnal a Házastársas című darabot láthatja a közönség.

A Palota Borház a fiatal közönség kedvenceit vonultatja fel: Sisi, Lil Frakk, a Duckshell, a Fiúk és a Vecsei H. Miklós által életre hívott QJÚB is itt kap helyet, ahogyan a Hangfoglaló Program friss nevei közül a Kisbetűs Ünnepnapok, CIBI és WXLFESS műsorát is itt ismerheti meg a tállyai közönség.

Fotó: totrozsa

A Szűcs Pincészet műsorát 21-én, vasárnap Áron András fellépése zárja, előtte azonban a Jazzbois, Sena Dagadub, a Swim Swim Naked, a Palo Canto, a Kale Lulugyi, Gently Da Spittah’ és a szlovák Jóvilágvan koncertjén is bulizhat a közönség. Aki nyugodtabb hangulatra váltana, bármikor betérhet a Bagolyvárba, ahol a Libido, Beretka Ádám, Hegedűs Józsi, az egy5egy és Géem bensőséges hangulatú előadását csípheti el. Hasonló atmoszférában vár mindenkit a Nyerges Udvar is, ahol Kemény Zsófi Szirtes Edinával zenél, továbbá itt lép fel haidubianka, Villő és a Hűvös, valamint a Myrstus Akusztik és a Nosnach! is.