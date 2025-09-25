Akár pályakezdőként is lehetsz vezető – területi értékesítési vezetőket keres a Lidl!

A Lidl Magyarország ötödik éve tartja piacvezető pozícióját az élelmiszer-kiskereskedelemben, amiben meghatározó szerepe van a vállalat dinamikus fejlődésének. Ezt a bővülést a munkavállalók száma is mutatja, hiszen közel 9.500 munkavállaló dolgozik nap mint nap a vásárlók elégedettségéért, az egyéni és közös sikerekért.

A diszkontlánc további fejlesztése érdekében a vállalat most a vezetői utánpótlásra fókuszál, és új területi értékesítési vezetőket keres a kelet-magyarországi régióban. Ennek érdekében toborzónapot szervez október 2-án Debrecenben, Balmazújvárosi út 7. címen megtalálható Lidl üzletben, ahol bemutatják a vállalat által kínált karrierlehetőségeket, valamint részletes betekintést nyújtanak a vezetői pozícióhoz kapcsolódó feladatokba és elvárásokba.

Forrás: Lidl

Mire számíthatnak a toborzónapra látogatók?

A toborzónap során a résztvevők megismerkedhetnek a Lidl belső működésével és a területi értékesítési vezetők feladatköreivel, személyesen találkozhatnak a vállalat vezetőivel, és vezetőként is kipróbálhatják magukat a különböző csapatfeladatokban.

Mindez azért fontos, mert a területi értékesítési vezetők munkája több szempontból is rendkívül összetett – kereskedelmi, pénzügyi és HR-es ismeretekre és attitűdre, valamint megfelelő vezetői kompetenciákra is szükség van. Jól mutatja ezt, hogy a pozíció betöltéséhez szükséges betanulási folyamat 8-14 hónapon át zajlik, és ennek során a munkavállalók nemcsak a Lidl üzleti stratégiájával és működésének alapelveivel ismerkednek meg, hanem vezetői fejlesztés is történik.

Forrás: Lidl

A megszerzett komplex tudással a területi vezetők 4-6 üzlet irányítását veszik át, ami összesen 120-200 kolléga munkájának irányítását jelenti. Részt vesznek az áruházak forgalmának és értékesítési teljesítményének tervezésében, valamint nyomon követik a vállalat által meghatározott mutatószámokat. A személyzet fejlesztése és továbbképzése szintén kiemelt terület, amely hozzájárul az üzletek hatékony működéséhez. A vezetői pozíció egyik fontos aspektusa az új üzletek megnyitásának koordinálása és az átalakítások előkészítése, így a stratégiai döntésekben is meghatározó szerepet vállalnak.