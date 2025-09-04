Az eladósodás veszélyei – mérlegeljünk körültekintően hitelfelvétel előtt

Többek között az alábbiakat végiggondolni a hitelfelvétel előtt:

Ha nagyobb hitelt vesz fel, mint aminek rendszeres terheit hosszú távon is biztosan bírja, megnő az esélye annak, hogy a kölcsönt nem tudja maradéktalanul visszafizetni. Mindez nagyon súlyos anyagi helyzethez vezethet. Számos szabály van érvényben a túlzott eladósodottság megelőzése vagy elkerülése érdekében, fontos azonban, hogy hitelfelvétel előtt mindenki tisztában legyen saját lehetőségeivel! Ingatlan vásárlás előtt számolni kell a hitelezés mellett egyéb költségekkel is, ügyvédi díj, közjegyzői díj, illeték stb.

Szánjon időt arra, hogy felmérje a kínálatot! A hitelnyújtás is szolgáltatás, melyből Ön választja ki a legmegfelelőbbet, ezért legalább 4-5 intézmény ajánlatát mindenképpen hasonlítsa össze!

Kérjen részletes tájékoztatást a hitelintézetektől a kamatozásról, a különféle díjakról és költségekről, a teljes hiteldíjmutatóról (THM), a kalkulált törlesztési összegről, a kamat- és díjfeltételek lehetséges változásáról, az adóst terhelő összes kötelezettségről!

A tájékoztatásra törvény kötelezi a hitelezőket. Mindig olvassa végig a kapott dokumentumokat! Amennyiben valamit nem ért, kérjen segítséget az ügyintézőtől!

A különböző hitelek összehasonlításának egyik legegyszerűbb módja a THM, azaz a teljes hiteldíjmutató összevetése. Minél alacsonyabb tehát a THM, annál kedvezőbb a fizetendő teljes hiteldíj, vagyis annál olcsóbb a kölcsön.

Jogszabályi előírásoknak megfelelően a hitelezők még a hitel felvételét megelőzően kötelesek felmérni ügyfelük hitelképességét. Figyelembe kell venniük az igénylő jövedelmi helyzetét, az igénylő háztartás jövedelmi helyzetét, az igénylő összes ismert hiteltartozását. 2015. január 1-jétől hatályos az úgynevezett adósságfék-szabályozás, ami alapvetően két fő pillérből áll. A jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató (JTM) az ügyfelek rendszeres, legális jövedelmének meghatározott arányában korlátozza az új hitel felvételekor maximálisan vállalható törlesztési terheket, és ezáltal mérsékli az eladósodást. A hitelfedezeti mutató (HFM) a fedezett hiteleknél (pl. jelzáloghitelek, gépjárműhitelek) a fedezetek értékének arányában korlátozza a felvehető hitelek nagyságát.

Hitellel kapcsolatos további, és egyéb pénzügyi témájú kérdéseik esetén díjmentes segítséget kérhetnek a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértőitől! http://penzugyifogyaszto.hu/

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.