Az első RUMED Napok Nyíregyházán – szakma, család, közösség
Két napon át ünnepi pezsgés és jókedv töltötte be a RUMED Kft. László utcai szaküzletét: szakmai előadások, termékbemutatók és családi programok várták a vendégeket a 33 éves vállalat által megrendezett első RUMED Napokon.
A szakma ünnepe – pénteki programok
Szeptember 19-én a szakmai látogatóké volt a főszerep. A nap már a reggeli órákban barátságos fogadással indult, ahol friss kávé és pogácsa mellett kötetlen beszélgetések alapozták meg a jó hangulatot. Az ünnepélyes megnyitót követően megkezdődött az a programsorozat, amelyben mindenki talált magának érdekes látnivalót.
A vendégek személyesen találkozhattak a gyártókkal, megismerkedhettek a legújabb ipari és munkavédelmi megoldásokkal, valamint közelről láthatták többek között az INGCO kéziszerszámokat, a Nilfisk és Karcher tisztítógépeket, valamint számos háztartási és ipari újdonságot. A standok látogatása mellett egész nap szakmai előadások, gyakorlati bemutatók és látványos show-elemek váltották egymást.
A nap egyik különleges fénypontja a munkaruházati divat- és táncbemutató show volt, amely megmutatta, hogy a munkaruha nemcsak biztonságos és funkcionális, hanem stílusos is lehet. Nagy érdeklődés kísérte az SKF szakmai bemutatóit, amelyek során a résztvevők a csapágyak világába kaptak gyakorlati betekintést. A LOCTITE ragasztástechnikai előadása szintén sok szakember számára tartogatott hasznos tudnivalókat.
Az esemény hangulatát fokozta a BMX-bemutató, amely igazi adrenalinlöketet adott a délutánnak, majd a tombola, ahol értékes nyeremények találtak gazdára. A szakmai nap méltó módon bizonyította, hogy a RUMED Kft. nemcsak termékekben és szolgáltatásokban, hanem élményekben és tudásban is képes maradandót nyújtani.
A családok napja – szombati élmények
Másnap, szeptember 20-án a családok kerültek a középpontba és a RUMED Kft. udvara játékos, vidám programok színterévé vált. Gyermekzsivaj és nevetés töltötte be a teret: Pancsi bohóc mókás előadása, a lufihajtogatás, az arcfestés, az ugrálóvár és a kézműves foglalkozások gondoskodtak róla, hogy a legkisebbek felejthetetlen élményekkel térjenek haza.
A felnőttek sem maradtak program nélkül: az egészség- és szépségsarokban hasznos mérések, tanácsok és tippek vártak rájuk, amelyek a mindennapokban is jól alkalmazhatók. Az egész nap jó hangulatban telt, közös élményeket és értékes találkozásokat nyújtva a résztvevők számára.
Hagyományteremtés szándékával
A RUMED Napok nem egyszeri rendezvény volt, hanem egy sorozat első állomása, amelyet a jövőben folytatni szeretnének. – Első alkalommal szerveztük meg a RUMED Napokat, de szeretnénk, ha a jövőben rendszeresen találkozhatnánk így – hangsúlyozta Ruszki Tamás cégvezető. Mint mondta, a program egyszerre mutatta be a cég szakmai erejét és közösségépítő szándékát: hidat teremtett ügyfelek, partnerek, kollégák és családok között.
A RUMED Kft. rövid története
A RUMED Kft. több, mint három évtizede Nyíregyháza egyik meghatározó családi vállalkozása. A céget Ruszki Péter és Ruszki Péterné alapította, akik csapágyak és műszaki termékek kereskedelmével indították el az üzletet. Már 1994-ben jelentős szakmai elismerést szerzett a cég, amikor a világ egyik legnagyobb csapágygyártója, az SKF hivatalos Szerződött Partnere lett.
Az azóta eltelt időben a vállalkozás folyamatosan bővítette szolgáltatásait: ipari gépek javítása, gépgyártás, mechanikai mérések, lézeres gépbeállítás, csapágyfelújítás és rezgésdiagnosztika is bekerült a kínálatba, kiegészítve a munkaruházat és egyéni védőeszközök, valamint szerszámok és kötőelemek forgalmazását.
Ma már közel 50 munkatárs dolgozik azon, hogy a RUMED Kft. gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtson a megye és az ország ipari szereplőinek – a kisebb vállalkozásoktól egészen a nagyvállalatokig.
