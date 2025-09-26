Az első RUMED Napok Nyíregyházán – szakma, család, közösség

A szakma ünnepe – pénteki programok

Szeptember 19-én a szakmai látogatóké volt a főszerep. A nap már a reggeli órákban barátságos fogadással indult, ahol friss kávé és pogácsa mellett kötetlen beszélgetések alapozták meg a jó hangulatot. Az ünnepélyes megnyitót követően megkezdődött az a programsorozat, amelyben mindenki talált magának érdekes látnivalót.

A vendégek személyesen találkozhattak a gyártókkal, megismerkedhettek a legújabb ipari és munkavédelmi megoldásokkal, valamint közelről láthatták többek között az INGCO kéziszerszámokat, a Nilfisk és Karcher tisztítógépeket, valamint számos háztartási és ipari újdonságot. A standok látogatása mellett egész nap szakmai előadások, gyakorlati bemutatók és látványos show-elemek váltották egymást.

A nap egyik különleges fénypontja a munkaruházati divat- és táncbemutató show volt, amely megmutatta, hogy a munkaruha nemcsak biztonságos és funkcionális, hanem stílusos is lehet. Nagy érdeklődés kísérte az SKF szakmai bemutatóit, amelyek során a résztvevők a csapágyak világába kaptak gyakorlati betekintést. A LOCTITE ragasztástechnikai előadása szintén sok szakember számára tartogatott hasznos tudnivalókat.

Az esemény hangulatát fokozta a BMX-bemutató, amely igazi adrenalinlöketet adott a délutánnak, majd a tombola, ahol értékes nyeremények találtak gazdára. A szakmai nap méltó módon bizonyította, hogy a RUMED Kft. nemcsak termékekben és szolgáltatásokban, hanem élményekben és tudásban is képes maradandót nyújtani.

A családok napja – szombati élmények

Másnap, szeptember 20-án a családok kerültek a középpontba és a RUMED Kft. udvara játékos, vidám programok színterévé vált. Gyermekzsivaj és nevetés töltötte be a teret: Pancsi bohóc mókás előadása, a lufihajtogatás, az arcfestés, az ugrálóvár és a kézműves foglalkozások gondoskodtak róla, hogy a legkisebbek felejthetetlen élményekkel térjenek haza.

A felnőttek sem maradtak program nélkül: az egészség- és szépségsarokban hasznos mérések, tanácsok és tippek vártak rájuk, amelyek a mindennapokban is jól alkalmazhatók. Az egész nap jó hangulatban telt, közös élményeket és értékes találkozásokat nyújtva a résztvevők számára.