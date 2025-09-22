Eltűnőben az alkuk: az Otthon Start teljesen felforgatta Nyíregyháza ingatlanpiacát

Szabolcs megyében az ingatlanpiac 2025 augusztusáig kiegyensúlyozottan működött, a kereslet és kínálat nagyjából egyensúlyban volt. Ennek az Otthon Start program vetett véget, melynek hatására túlkereslet alakult ki, ami miatt az ingatlanárak azonnal növekedésnek indultak.

A használt és az új lakások iránt egyaránt nagy a kereslet

Mivel a támogatott 3 százalékos hitel miatt a vásárlási kedv változatlanul erős, a megnövekedett árak mellett is gyorsan gazdára találnak az ingatlanok - elemezte a jelenlegi ingatlanpiaci helyzetet Konc Richárd, az OTP Ingatlanpont nyíregyházi, Bocskai úti irodájának vezetője.

A használt lakásoknál 800–950 ezer forintos, a használt házaknál pedig 550–700 ezer forintos négyzetméterár a jellemző. Természetesen a konkrét árak nagyban függnek a lokációtól és az ingatlan állapotától, de ezek az átlagos tartományok jól mutatják a piaci viszonyokat.

Jelenleg az újépítésű lakások négyzetméterára 1–1,2 millió forint között alakul, míg az új építésű családi házaknál a 800–950 ezer forintos négyzetméterár tekinthető az átlagosnak. A szakértő hozzátette, hogy a városban az újépítésű projektek súlya nagyobb, mint más vidéki településeken, ami részben Nyíregyháza regionális központi szerepével, részben pedig a fiatal családok és befektetők fokozott érdeklődésével magyarázható.

Nyíregyházán az újépítésű ingatlanok piaca is jól teljesít, és szinte minden ingatlan, amit elfogadható áron kínálnak a fejlesztők, gyorsan elkel. A vásárlók többsége ebben a szegmensben 80-110 négyzetméteres újépítésű családi házat keres 65–80 millió forint közötti áron, míg a 45-72 négyzetméteres újépítésű lakások iránti kereslet 45–66 millió forint között jellemző. A kínálat is nagyjából ezekben az árkategóriákban mozog, így az árak és a kereslet összhangban állnak egymással.

Megszűnt az alku

Az újépítésű ingatlanok árából eddig sem lehetett alkudni, de most már a használtakéból is egyre kevésbé lehet - derült ki a szakértő szavaiból. Míg az Otthon Start program bevezetése előtt a használt ingatlanoknál jellemzően 5–10 százalék közötti alku volt elfogadott az eladók részéről, addig a program indulása óta szinte teljesen eltűnt az alku lehetősége. Ma már legtöbb esetben a meghirdetett áron, vagy legfeljebb 2–3 százalékos árengedménnyel kelnek el az ingatlanok.