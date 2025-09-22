32 perce
Eltűnőben az alkuk: az Otthon Start teljesen felforgatta Nyíregyháza ingatlanpiacát
A 3 százalékos kamatú Otthon Start lakáshitel hatására túlkereslet alakult ki a nyíregyházi ingatlanpiacon, így az árak meredeken emelkedni kezdtek, az alku lehetősége pedig gyakorlatilag megszűnt. A használt ingatlanok gyorsan gazdára találnak, de elkapkodják az újépítésűeket is. A következő hónapokban további 10–15 százalékos drágulásra lehet számítani.
Forrás: iStock
Szabolcs megyében az ingatlanpiac 2025 augusztusáig kiegyensúlyozottan működött, a kereslet és kínálat nagyjából egyensúlyban volt. Ennek az Otthon Start program vetett véget, melynek hatására túlkereslet alakult ki, ami miatt az ingatlanárak azonnal növekedésnek indultak.
A használt és az új lakások iránt egyaránt nagy a kereslet
Mivel a támogatott 3 százalékos hitel miatt a vásárlási kedv változatlanul erős, a megnövekedett árak mellett is gyorsan gazdára találnak az ingatlanok - elemezte a jelenlegi ingatlanpiaci helyzetet Konc Richárd, az OTP Ingatlanpont nyíregyházi, Bocskai úti irodájának vezetője.
A használt lakásoknál 800–950 ezer forintos, a használt házaknál pedig 550–700 ezer forintos négyzetméterár a jellemző. Természetesen a konkrét árak nagyban függnek a lokációtól és az ingatlan állapotától, de ezek az átlagos tartományok jól mutatják a piaci viszonyokat.
Jelenleg az újépítésű lakások négyzetméterára 1–1,2 millió forint között alakul, míg az új építésű családi házaknál a 800–950 ezer forintos négyzetméterár tekinthető az átlagosnak. A szakértő hozzátette, hogy a városban az újépítésű projektek súlya nagyobb, mint más vidéki településeken, ami részben Nyíregyháza regionális központi szerepével, részben pedig a fiatal családok és befektetők fokozott érdeklődésével magyarázható.
Nyíregyházán az újépítésű ingatlanok piaca is jól teljesít, és szinte minden ingatlan, amit elfogadható áron kínálnak a fejlesztők, gyorsan elkel. A vásárlók többsége ebben a szegmensben 80-110 négyzetméteres újépítésű családi házat keres 65–80 millió forint közötti áron, míg a 45-72 négyzetméteres újépítésű lakások iránti kereslet 45–66 millió forint között jellemző. A kínálat is nagyjából ezekben az árkategóriákban mozog, így az árak és a kereslet összhangban állnak egymással.
Megszűnt az alku
Az újépítésű ingatlanok árából eddig sem lehetett alkudni, de most már a használtakéból is egyre kevésbé lehet - derült ki a szakértő szavaiból. Míg az Otthon Start program bevezetése előtt a használt ingatlanoknál jellemzően 5–10 százalék közötti alku volt elfogadott az eladók részéről, addig a program indulása óta szinte teljesen eltűnt az alku lehetősége. Ma már legtöbb esetben a meghirdetett áron, vagy legfeljebb 2–3 százalékos árengedménnyel kelnek el az ingatlanok.
A legkeresettebb ingatlantípusok közé a lakások esetében elsősorban a belvárosban és az Örökösföld környékén található 55–63 négyzetméteres, 2+1 szobás lakások tartoznak, míg a családi házaknál főként Oros, Borbánya és Nyírszőlős városrészek a legnépszerűbbek. Jellemzően a 80–110 négyzetméteres, 3 szoba plusz nappali vagy 4 szoba plusz nappali elrendezésű házak iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet.
Népszerű települések a vármegyében
Szabolcs vármegye tágabb vonatkozásában Nyírtura, Nyírpazony, Nagykálló, Újfehértó, Nyírtelek és Kótaj számítanak a legkeresettebb településeknek.
A vevők nagyobb része most a 3 százalékos hitel segítségével szeretne ingatlant vásárolni az említett településeken és városrészekben, ugyanakkor sokan veszik igénybe a CSOK Pluszt is, melyet gyakran piaci alapú lakáshitellel egészítenek ki.
A vevői oldalt erősítik azok a befektetők is, akik az állami kamattámogatású hitel adta lehetőséget kihasználva vásárolnak meg egy-egy ingatlant. Ezek a vásárlások jellemzően nem tömegesek, de az kétségtelen, hogy a program bevezetése óta növekedett az ilyen típusú befektetők aránya - szögezte le a szakértő.
Ők kiadással hasznosítják a megvásárolt ingatlanokat. Nyíregyházán a bérleti díjak jelenleg átlagosan 120–130 ezer forint körül mozognak, míg a jobb lokációkban 180–250 ezer forint között alakulnak. Konc Richárd szerint a közeljövőben ráadásul a bérleti díjak tovább emelkedhetnek.
Ugyanezt valószínűsíti az eladó ingatlanok árai kapcsán is, mivel úgy véli, hogy a kereslet tartósan magas szinten maradt. Az elkövetkező hónapokban így összességében további 10–15 százalékos áremelkedésre lehet számítani a nyíregyházi ingatlanpiacon.
Mit kell tudni az Otthon Start hitelről?
Az Otthon Start hitel kamata legfeljebb 3 százalék lehet, ami lényegesen alacsonyabb a 6-8 százalékos kamattal igényelhető piaci hitelek áránál. A maximális hitelösszeg 50 millió forint, a leghosszabb futamidő pedig 25 év lehet, ebben az esetben a havi törlesztő kicsivel több mint 237 000 forint.
A jogosultak köre is viszonylag tág, hiszen nincs életkori megkötés, mint ahogy nem elvárás a házasság és a gyerekvállalás sem. Kitétel viszont az első lakás vásárlása, mely értelmében nem lehet az igénylőnek 50 százalékot meghaladó tulajdoni hányada belterületi lakóingatlanban, de ez alól is van egy sor mentesség.
Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az Otthon Start sikere annak is köszönhető, hogy ezzel akár 10 százalékos önerővel is lehet ingatant vásárolni. Ezenfelül a 3 százalékos hitel kombinálható a szintén kamattámogatott CSOK Plusz hitellel.
Egyedi ajánlatokkal csábítanak a bankok
Bár az Otthon Start kondícióit és jogosultsági feltételeit kormányrendelet szabályozza, az egyes bankoknak is van mozgásterük. Ezzel élnek is, így számos akcióval, kedvezménnyel igyekeznek magukhoz csábítani a potenciális igénylőket. Ezek közül mutatunk be néhányat.
Az Erste Banknál az Otthon Start lakáshitel igénylésekor az ügyfelek akár 360 000 forint értékű jóváírást is kaphatnak, több különböző kedvezmény összeadásával. Az első, 200 000 forintos részhez az szükséges, hogy az adós vagy az adóstárs rendelkezzen „aktív” számlával – tehát olyan lakossági bankszámlával, amelyre havonta érkezik bármilyen jóváírás, például fizetés –, és a hitel teljes futamideje alatt megtartsa azt.
Ezen felül további összegek is jóváírásra kerülhetnek: 40 000 forint jár, ha a fedezetként szolgáló ingatlanra Union lakásbiztosítást kötnek az Erste internetbankján vagy mobilalkalmazásán keresztül, és azt legalább az első három évben fenntartják. További 40 000 forintot kapnak azok, akik Erste Védelem Jelzáloghitel Törlesztési Biztosítást kötnek és legalább három évig fenntartják, valamint ugyanez az összeg jár új számlanyitáskor. Új bankszámla nyitásával további 40 000 forint szerezhető, így a teljes jóváírás akár 360 000 forint is lehet.
A Gránit Bank különleges ösztönzést kínál az Otthon Start igénylőinek: a hitelkérelem benyújtása és folyósítása esetén az adósok 200 000 forintot írhatnak jóvá számlájukon. A bank ezen felül körülbelül 140 000 forint értékű díjat is elenged vagy visszatérít a folyósításkor. A kedvezmények érvényesítéséhez az adós(ok)nak vállalniuk kell, hogy havonta legalább 250 000 forint jövedelmet utalnak a Gránit Banknál vezetett számlájukra a teljes futamidő alatt. További 40 000 forint jóváírás jár azoknak, akik új számlát nyitnak szelfivel, aktivált mobilbankkal és legalább egy bankkártyás vásárlással.
Emellett a Gránit a mesterséges intelligenciát is egyre szélesebb körben használja, hogy gyorsabbá és gördülékenyebbé tegye a hitelügyintézést. A „Gránit Guru” AI-chatbot minden hitellel kapcsolatban azonnal választ ad az ügyfelek kérdéseire, így az Otthon Start programról is gyors információt nyújt. Az AI a jelzáloghitel-kérelmek feldolgozásában is szerepet kap, lerövidítve az ügyintézési időt és tehermentesítve a bank munkatársait.
Az MBH Bank 100 000 forint értékű MOL ajándékkártyával jutalmazza azokat az ügyfeleket, akik legalább 10 millió forint összegű hitelt vesznek fel, és az igényléskor a bank által megadott számlacsomagok egyikével (MBH Prémium, Kiemelt Partner, Partner Plusz vagy Kedvezmény Plusz) rendelkeznek, amelyet a teljes futamidő alatt fenntartanak.
A kedvezmény igénybevételéhez továbbá szükséges, hogy a hitelhez kapcsolódó fizetési számlára havonta legalább 350 000 forint jóváírás érkezzen, valamint az adós a hitelből finanszírozott ingatlanra a CIG Pannónia Biztosítónál lakásbiztosítást kössön, és azt a hitel teljes futamideje alatt fenntartsa.
Az UniCredit Bank visszatéríti az ügyfél számlájára egyhavi törlesztőrészlet összegét, legalább 100 000 forintot, amennyiben a hitelkérelmet legkésőbb 2025. november 30-ig benyújtják, és a hitelt legkésőbb 2026. május 31-ig folyósítják.
A MagNet Bank, amely az Otthon Start program utolsó indulója, 100 000 forint értékű IKEA e-utalvánnyal ösztönzi az igénylőket. Az ajándék igénybevételéhez a hitelösszegnek legalább 10 millió forintnak kell lennie, az adósnak rendelkeznie kell MagNet számlával, az igénylésnek közvetlenül a banknál kell történnie, és a kérelmet legkésőbb 2025. december 31-ig kell benyújtani.