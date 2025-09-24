Írd Te is a jövőt – Alapkőletétel a Kossuth34-nél!

Az esemény fénypontja az időkapszula elhelyezése, amelybe bárki beleírhatja gondolatait a jövő generációinak. Ez az egyszeri gesztus nemcsak építkezés, hanem közös üzenet a jövőnek.

Modern otthon épül a belváros szívében

A Kossuth34 projekt keretében egy 26 lakásos, négyemeletes, lifttel ellátott, két szintes teremgarázzsal rendelkező, hőszivattyús (fűtés-hűtés) rendszerrel felszerelt társasház épül, Nyíregyháza belvárosában. A lakások 35–72 m² közötti alapterületűek, többségében teraszos kialakításúak, háromrétegű üveggel szerelt nyílászárókkal és padlófűtéssel. A zárt udvarban kis játszótér és zöldfelületek biztosítják majd a családbarát környezetet.

Program

Alapkő ünnepélyes leleplezése

Rúdsport és Légtornász bemutató

Bamakó támogatói átadás

Ajándékátadás a Kállay Rudolf Szakképző Intézmény tanulóinak

Zenei előadás: Papp Leila

Ez egy nyílt és ingyenes esemény, ahol felejthetetlen élmények várják a látogatókat.

Ne maradj ki! Gyere el szeptember 26-án 14 órára a Kossuth utca 34-hez, és legyél részese a jövő építésének – az alapoktól!

Email: [email protected]

Telefon: +36 20 9446 462