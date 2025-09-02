Játssz, alkoss, mozogj! – Harmadik alkalommal várja a látogatókat a LEGO® Játékváros

A LEGO® Játékváros idei programjai számos szálon kötődnek a személyes jólléthez, avagy wellbeinghez, amelyben az önfeledt játékon kívül fontos szerepet játszik többek között a testmozgás, a szabadban való időtöltés, a fenntartható életmód vagy a közös programok is.

Ennek jegyében a szabadtéri játékok kedvelőit a sportpályán egész napos interaktív és szórakoztató programok várják - élő kugli és kezes-lábas játszóház, LEGO kockakeresés az óriás felfújható labirintusban, valamint egy cirkusziskola kínál vidám élményeket számtalan cirkuszi eszközzel. Az Airtrack segítségével különféle tornaelemeket, akrobatikus trükköket is kipróbálhatnak. A foci és labdatrükkök rajongói a freestyle focisok bemutatóját élvezhetik, vagy akár minifoci (subsoccer) játékban is részt vehetnek.

A fenntarthatóság és közösségépítés jegyében a Build the Change: Playful Cities program keretein belül a gyerekek kreatív módon építhetik újra városukat, és mutathatják meg, szerintük mi kellene ahhoz, hogy játékosabb legyen a hely, ahol élnek. A Felelős Gasztrohős jóvoltából a látogatók játékos módon ismerkedhetnek meg a fenntartható étkezés témaköreivel.

Emellett az interaktív workshopokon lehetőség lesz látványos fotókat készíteni az ország legjobb játékfotósával, Lampert Benedekkel, valamint kipróbálni a programozott LEGO robotokat, melyek egy automatizált városban elevenednek meg. A versenypályán LEGO kockákból épített Mario Kart-okat lehet távirányítóval vezérelni, illetve különböző LEGO építmények irányítására és programozására is sor kerül. Az ikonikus LEGO Robot SUMO bajnokságot is megrendezik, ahol LEGO SUMO robotok küzdenek meg egymással. Megtekinthető lesz a nyíregyházi tekerd! csoport LEGO kockákból épített mini kiállítása is, de LEGO mozaikot is lehet építeni a csapattal. A kisebb gyerekek pedig biztonságos környezetben játszhatnak a gyereksátorban és a baba-mama sarokban.

A színpad is megtelik élményekkel, ahol a gyerekek és felnőttek egész nap találhatnak számukra érdekes zenei programokat. A gyerekek Rutkai Bori Banda koncertjét, Ilók és Mihók bábelőadását, a Bélaműhely műsorát hallgathatják a nap folyamán, míg a felnőtteket a Quest Brass Band zenéi szórakoztatják. A rendezvény olyan izgalmas bemutatókkal zárul, mint BMX, vagy a Breakdance bemutató, illetve a Face Team Akrobatikus Sportszínház látványos előadása.