5 órája

Megnyílt Nyíregyházán az Omoda–Jaecoo Titán – különleges ajánlatok és az Omoda 9 SHS bemutatkozása

Nyíregyháza

Szeptember 19-én hivatalosan is megnyitotta kapuit Nyíregyházán, a Debreceni út 228. szám alatt az Omoda–Jaecoo Titán autószalon, amely két dinamikusan fejlődő márkát, az Omodát és a Jaecoo-t hozza el a szabolcsi autósok számára.

PR cikk
Megnyílt Nyíregyházán az Omoda–Jaecoo Titán – különleges ajánlatok és az Omoda 9 SHS bemutatkozása

Forrás: Omoda-Jaecoo Magyarország

A nyitást egy nyílt hétvége kíséri, ahol az érdeklődők nemcsak testközelből ismerhetik meg a legújabb modelleket, és megkezdődik a regisztráció a tesztvezetésekre is. A rendezvényen szakértő kollégák várják a látogatókat, hogy bemutassák az autók legfontosabb újításait, és választ adjanak minden kérdésre.

7 év vagy 1 millió kilométer motor garancia és 0% kamat bizonyos modellekre – páratlan ajánlat

Az Omoda–Jaecoo Titán különlegessége, hogy minden modellhez 7 év vagy 150.000 kilométer, illetve 1 millió kilométer motor garanciát kínál, amely egyedülálló biztonságot nyújt a vásárlóknak. Emellett a finanszírozási lehetőségek között szerepel a 0% kamat bizonyos modellekre, ami jelentősen megkönnyíti az új autó vásárlását.

Számunkra az a legfontosabb, hogy ügyfeleink hosszú távon is biztonságban és elégedetten használják autóikat. Az 1 millió kilométer motor garancia és a kamatmentes konstrukció ennek a filozófiának a része

– emelte ki Széles Orsolya ügyvezető.

Érkezik az Omoda 9 SHS – a jövő zászlóshajója

A nyílt hétvége egyik legnagyobb szenzációja az, hogy Nyíregyházára is megérkezik az Omoda 9 SHS , amely a márka csúcsmodellje. Ez a prémium SUV a modern formatervezés, a luxus és a fejlett technológia ötvözete, amely teljesen új szintre emeli a vezetési élményt.

Forrás: Omoda-Jaecoo Magyarország

Az Omoda 9  SHS különlegessége a 530 lóerős kombinált teljesítmény, amelyet három elektromotor és egy benzinmotor együttműködése biztosít. Ez az innovatív hajtáslánc nemcsak rendkívüli dinamizmust és erőt nyújt, hanem a jövő hibrid technológiáját is megtestesíti. A modell tágas belső tere, fejlett biztonsági rendszerei és innovatív infotainment megoldásai révén a családoknak és a hosszú távon gondolkodó autósoknak is tökéletes választás.

Az autózás új dimenziója Nyíregyházán

Az Omoda és a Jaecoo olyan jövőbe mutató márkák, amelyek a modern dizájnt, a fejlett technológiát és a megbízhatóságot ötvözik. Az új szalon megnyitása nemcsak az autópiacot színesíti, hanem a helyi közösség számára is új lehetőséget teremt az autóvásárlásban.

A nyílt hétvége során a látogatók különleges kedvezményekkel, tesztvezetési regisztrációval és meglepetésekkel találkozhatnak – köztük a várva várt Omoda 9 SHS első bemutatásával!

Cím: Omoda–Jaecoo Titán Nyíregyháza, 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 228.

További információ: omodajaecootitan.hu

 

 

