2 órája

Megújult a nagycserkeszi Művelődési Ház

Címkék#művelődési ház#fejlesztés#Nagycserkesz

Befejeződött a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001 „Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen” című projekt, amelynek keretében teljes felújítást és bővítést kapott a község kulturális központja. A beruházás a 246,69 millió forint összegű, európai uniós forrásból biztosított vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően valósult meg.

PR cikk
 

Az 1950-es években épült épület mostantól modern, akadálymentesített és többfunkciós közösségi térként szolgálja a lakosságot. A fejlesztés során a modern fűtésrendszer egész évben komfortos hőmérsékletet biztosít, az új világítótestek alacsony energiafelhasználásukkal járulnak hozzá a fenntarthatósághoz, míg az épület korszerű szigetelése és nyílászárói csökkentik a rezsiköltségeket és környezetbarát üzemeltetést tesznek lehetővé.

Megújult a nagycserkeszi Művelődési Ház

Az új rendezvénytér méltó helyszíne lehet kulturális programoknak, lakossági fórumoknak, civil eseményeknek és közösségépítő rendezvényeknek.

Az ünnepélyes átadásra 2025. szeptember 15-én kerül sor, amely mérföldkövet jelent a község közösségi életében.

 

