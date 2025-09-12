REPUBLIC koncert Nyírbátorban

2025. szeptember 26. (péntek) 19.00

Helyszín: Nyírbátor, a régi 2-es iskola udvara (Édesanyák útja 7.)

Az 1990-es megalakulást követő év végére meg is született a Republic, Bódi László Cipő, Boros Csaba, Nagy László Attila, Patai Tamás és Tóth Zoltán alkotta klasszikus felállása, amely több mint 20 évig osztozott a közös munka minden örömében, sikerében, feladatában. Számos szakmai elismerés, díj, megszámlálhatatlan arany-, platina- és gyémánt lemez, valamint sláger fűződik a nevükhöz.

A zenekar 2013. március 11-én érkezett karrierje legnehezebb időszakához. A zenész-dalszerző-énekes Bódi László Cipő halála egyszerre volt a Republic és egyben a hazai zenei élet tragédiája is.

Azóta 11 év telt el, de Boros Csaba, Patai Tamás, Nagy László Attila és Halász Gábor egy erős megújult alkotói közösséget hoztak létre, mindezt úgy, hogy soha nem feledkeznek meg Cipőről. A koncertek első és utolsó dala mindig az övé, az ő hangja csendül fel, és ez így is marad. Sikerük azóta is töretlen, 3 stúdió- és 2 koncertalbum, és rengeteg koncert fellépés is jelzi, hogy méltók a folytatásra.

Belépő: 5000 Ft

Városkártyával: ingyenes!

Elővételes jegyvásárlás: https://www.tixa.hu/republic_nyb_tixa