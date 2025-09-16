2 órája
RUMED Napok Nyíregyházán – Szakmai bemutatók, szórakozás és családi élmények két napon át
2025. szeptember 19–20-án a RUMED Kft. meghívja a szakma képviselőit, partnereit és a családokat, hogy részesei legyenek a RUMED Napok eseményének. A kétnapos rendezvény a munkaruházat, védőeszközök és műszaki termékek világába enged bepillantást, miközben változatos programokkal, bemutatókkal és interaktív élményekkel vár minden korosztályt.
Szakmai nap – szeptember 19. péntek:
Az első nap főként a szakmai érdeklődőknek szól, akik személyesen szeretnék megismerni a RUMED legújabb termékeit és a munkaruházati trendeket.
A programban szerepelnek:
- Termékismertetők - a legújabb munkaruhák, védőfelszerelések és műszaki eszközök bemutatása
- Szakmai előadások, ahol a beszállítók és szakértők osztják meg tudásukat
- Csapágyszerelés és szerszám tesztek
- 2 STEP divat- és táncbemutató show, amely a munkaruhák funkcionalitását és stílusát ötvözi
- BMX show, izgalmas látványosság a fiatalabb közönségnek
- Nyeremények, tombola és szerencsekerék, hogy minden látogató ajándékkal térjen haza
- Street food kínálat, hogy a vendégek finom falatokkal is feltöltődhessenek
Az első nap különlegessége a Rica Lewis új farmer munkaruházati termékcsalád, amely a legújabb trendeknek és szakmai igényeknek is megfelel. Látványos bemutatók és részletes ismertetők segítik a látogatókat, hogy első kézből ismerjék meg a termékeket.
Családi nap – szeptember 20. szombat:
A második napon a családok és gyermekek kerülnek a fókuszba. A RUMED Kft. igazi élményparkká alakítja a helyszínt, ahol a kicsik és nagyok egyaránt szórakozhatnak:
- Gyermekparadicsom: Pancsi bohóc, lufihajtogatás, ugrálóvár, arcfestés és kézműves foglalkozások
- Egészség és szépség sarok: vércukorszint- és vérnyomás mérés, tanácsadás, sminkelési tippek
Kedvezmények és extra információk:
A rendezvény ideje alatt a RUMED Kft. meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat, és minden termékből 10% kedvezményt biztosít. A rendezvény ingyenesen látogatható, így mindenki számára nyitott, aki szakmai tudásra, vagy szórakozásra vágyik.
Helyszín és időpont:
4400 Nyíregyháza, László utca 13–17
Szakmai nap: 2025. szeptember 19., 10:00–18:00
Családi nap: 2025. szeptember 20., 10:00–16:00
A RUMED Napok kiváló alkalom arra, hogy a látogatók személyesen is megismerjék vállalatunkat: a minőségi munkaruházatot, csapágyakat, szerszámokat és védőeszközöket.
Minden kedves érdeklődőt várunk sok szeretettel!