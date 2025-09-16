szeptember 16., kedd

RUMED Napok Nyíregyházán – Szakmai bemutatók, szórakozás és családi élmények két napon át

Címkék#RUMED Napok#Nyíregyháza#rendezvény

2025. szeptember 19–20-án a RUMED Kft. meghívja a szakma képviselőit, partnereit és a családokat, hogy részesei legyenek a RUMED Napok eseményének. A kétnapos rendezvény a munkaruházat, védőeszközök és műszaki termékek világába enged bepillantást, miközben változatos programokkal, bemutatókkal és interaktív élményekkel vár minden korosztályt.

PR cikk
RUMED Napok Nyíregyházán – Szakmai bemutatók, szórakozás és családi élmények két napon át

Szakmai nap – szeptember 19. péntek:

Az első nap főként a szakmai érdeklődőknek szól, akik személyesen szeretnék megismerni a RUMED legújabb termékeit és a munkaruházati trendeket.

A programban szerepelnek:

  • Termékismertetők - a legújabb munkaruhák, védőfelszerelések és műszaki eszközök bemutatása
  • Szakmai előadások, ahol a beszállítók és szakértők osztják meg tudásukat
  • Csapágyszerelés és szerszám tesztek
  • 2 STEP divat- és táncbemutató show, amely a munkaruhák funkcionalitását és stílusát ötvözi
  • BMX show, izgalmas látványosság a fiatalabb közönségnek
  • Nyeremények, tombola és szerencsekerék, hogy minden látogató ajándékkal térjen haza
  • Street food kínálat, hogy a vendégek finom falatokkal is feltöltődhessenek
 

Az első nap különlegessége a Rica Lewis új farmer munkaruházati termékcsalád, amely a legújabb trendeknek és szakmai igényeknek is megfelel. Látványos bemutatók és részletes ismertetők segítik a látogatókat, hogy első kézből ismerjék meg a termékeket.

Családi nap – szeptember 20. szombat:

A második napon a családok és gyermekek kerülnek a fókuszba. A RUMED Kft. igazi élményparkká alakítja a helyszínt, ahol a kicsik és nagyok egyaránt szórakozhatnak:

  • Gyermekparadicsom: Pancsi bohóc, lufihajtogatás, ugrálóvár, arcfestés és kézműves foglalkozások
  • Egészség és szépség sarok: vércukorszint- és vérnyomás mérés, tanácsadás, sminkelési tippek

Kedvezmények és extra információk:
A rendezvény ideje alatt a RUMED Kft. meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat, és minden termékből 10% kedvezményt biztosít. A rendezvény ingyenesen látogatható, így mindenki számára nyitott, aki szakmai tudásra, vagy szórakozásra vágyik.

 

Helyszín és időpont:
4400 Nyíregyháza, László utca 13–17
Szakmai nap: 2025. szeptember 19., 10:00–18:00
Családi nap: 2025. szeptember 20., 10:00–16:00

RUMED Napok kiváló alkalom arra, hogy a látogatók személyesen is megismerjék vállalatunkat: a minőségi munkaruházatot, csapágyakat, szerszámokat és védőeszközöket.

Minden kedves érdeklődőt várunk sok szeretettel!

 

 

