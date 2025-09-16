RUMED Napok Nyíregyházán – Szakmai bemutatók, szórakozás és családi élmények két napon át

Szakmai nap – szeptember 19. péntek:

Az első nap főként a szakmai érdeklődőknek szól, akik személyesen szeretnék megismerni a RUMED legújabb termékeit és a munkaruházati trendeket.

A programban szerepelnek:

Termékismertetők - a legújabb munkaruhák, védőfelszerelések és műszaki eszközök bemutatása

- a legújabb munkaruhák, védőfelszerelések és műszaki eszközök bemutatása Szakmai előadások , ahol a beszállítók és szakértők osztják meg tudásukat

, ahol a beszállítók és szakértők osztják meg tudásukat Csapágyszerelés és szerszám tesztek

2 STEP divat- és táncbemutató show , amely a munkaruhák funkcionalitását és stílusát ötvözi

, amely a munkaruhák funkcionalitását és stílusát ötvözi BMX show , izgalmas látványosság a fiatalabb közönségnek

, izgalmas látványosság a fiatalabb közönségnek Nyeremények, tombola és szerencsekerék , hogy minden látogató ajándékkal térjen haza

, hogy minden látogató ajándékkal térjen haza Street food kínálat, hogy a vendégek finom falatokkal is feltöltődhessenek

Az első nap különlegessége a Rica Lewis új farmer munkaruházati termékcsalád, amely a legújabb trendeknek és szakmai igényeknek is megfelel. Látványos bemutatók és részletes ismertetők segítik a látogatókat, hogy első kézből ismerjék meg a termékeket.

Családi nap – szeptember 20. szombat:

A második napon a családok és gyermekek kerülnek a fókuszba. A RUMED Kft. igazi élményparkká alakítja a helyszínt, ahol a kicsik és nagyok egyaránt szórakozhatnak:

Gyermekparadicsom: Pancsi bohóc, lufihajtogatás, ugrálóvár, arcfestés és kézműves foglalkozások

Pancsi bohóc, lufihajtogatás, ugrálóvár, arcfestés és kézműves foglalkozások Egészség és szépség sarok: vércukorszint- és vérnyomás mérés, tanácsadás, sminkelési tippek

Kedvezmények és extra információk:

A rendezvény ideje alatt a RUMED Kft. meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat, és minden termékből 10% kedvezményt biztosít. A rendezvény ingyenesen látogatható, így mindenki számára nyitott, aki szakmai tudásra, vagy szórakozásra vágyik.

Helyszín és időpont:

4400 Nyíregyháza, László utca 13–17

Szakmai nap: 2025. szeptember 19., 10:00–18:00

Családi nap: 2025. szeptember 20., 10:00–16:00

A RUMED Napok kiváló alkalom arra, hogy a látogatók személyesen is megismerjék vállalatunkat: a minőségi munkaruházatot, csapágyakat, szerszámokat és védőeszközöket.

Minden kedves érdeklődőt várunk sok szeretettel!