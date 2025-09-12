szeptember 12., péntek

Mária névnap

22°
+24
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Sárkány Játszóház a Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben

Címkék#Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben#Sárkány Játszóház#Nyírbátor

PR cikk
 

Kaland két szinten - felfedezésre fel!

Fedezd fel Magyarország egyik legmodernebb, kétszintes, 400 m²-es beltéri játszóházát Nyírbátorban!

 

Mit találsz a játszóházban?

  • Digitális játékok és interaktív élmények
  • Készségfejlesztő pályák és kihívások
  • Két szupergyors versenycsúszda időmérő rendszerrel – közel 6 méter magasról!
  • Garantált izgalom, verseny és rengeteg élmény kicsiknek és nagyoknak!
 

Nyitva tartás: minden nap 10:00–18:00

És ami a legjobb: fürdőzés, pihenés és játék egy helyen – csak a Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben!

 

Gyere csúszdázz, játssz és élvezd a Sárkányt!

Részletek és árak:
www.sarkanyfurdo.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu