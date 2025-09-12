Hirdetés
22 perce
Sárkány Játszóház a Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben
Kaland két szinten - felfedezésre fel!
Fedezd fel Magyarország egyik legmodernebb, kétszintes, 400 m²-es beltéri játszóházát Nyírbátorban!
Mit találsz a játszóházban?
- Digitális játékok és interaktív élmények
- Készségfejlesztő pályák és kihívások
- Két szupergyors versenycsúszda időmérő rendszerrel – közel 6 méter magasról!
- Garantált izgalom, verseny és rengeteg élmény kicsiknek és nagyoknak!
Nyitva tartás: minden nap 10:00–18:00
És ami a legjobb: fürdőzés, pihenés és játék egy helyen – csak a Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben!
Gyere csúszdázz, játssz és élvezd a Sárkányt!
Részletek és árak:
www.sarkanyfurdo.hu
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre