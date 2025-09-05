Tanulj ma, hogy biztos jövőd legyen – Piacképes képzések a Pinkerton Tanodában

Képzéseink és előnyeik röviden:

Személy- és vagyonőr (PK:10323009) – Folyamatos kereslet, kiszámítható álláslehetőségek.

Pedagógiai asszisztens (PK:01194002) – Elhelyezkedési lehetőség iskolákban, stabil közalkalmazotti státusz, ráadásul a felsőoktatási felvételinél akár 30–50 többletpontot is jelenthet.

Gyógypedagógiai asszisztens (PK:01194001) – Egyre fontosabb szerep a különleges nevelési igényű gyermekek támogatásában, ráadásul a felsőoktatási felvételinél akár 30–50 többletpontot is jelenthet.

Dajka (bölcsődei, óvodai),(PK:01193003) – Biztos elhelyezkedés bölcsődében,óvodákban, ahol mindig szükség van gondoskodó segítőkre, ráadásul a felsőoktatási felvételinél akár 30–50 többletpontot is jelenthet.

Gyógyszertári szakasszisztens (PK:09165001) – Biztos munka gyógyszertárakban, szakmai megbecsülés.

Demencia gondozó (PK:09214001) – Speciális tudás, amellyel a társadalom egyik legfontosabb területén segíthetsz.

Segédgondozó (PK:409232203) – Növekvő igény az idősgondozásban és szociális ellátásban, biztos munkahely.

Drogerista (PK:04163016) – Stabil állás drogériákban, kozmetikai boltokban, hiszen hivatalosan foglalkozhatsz illóolajok forgalmazásával, tanácsadással és értékesítéssel is – mindezt szakmai alapon.

