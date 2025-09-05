szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

25°
+34
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

51 perce

Tanulj ma, hogy biztos jövőd legyen – Piacképes képzések a Pinkerton Tanodában

Címkék#iskolákban#felsőoktatási többletpont#munka

A munkaerőpiacon mindig előnyt jelent, ha valaki szakképzett. A Pinkerton Tanoda olyan tanfolyamokat kínál, amelyekkel könnyebben találhatsz munkát, stabil jövedelmet érhetsz el, és akár felvételi többletpontokat is szerezhetsz továbbtanuláshoz. Nézd meg, milyen előnyökkel jár egy-egy szakképesítés!

PR cikk
Tanulj ma, hogy biztos jövőd legyen – Piacképes képzések a Pinkerton Tanodában

Képzéseink és előnyeik röviden:

Személy- és vagyonőr (PK:10323009) – Folyamatos kereslet, kiszámítható álláslehetőségek.
Pedagógiai asszisztens (PK:01194002) – Elhelyezkedési lehetőség iskolákban, stabil közalkalmazotti státusz, ráadásul a felsőoktatási felvételinél akár 30–50 többletpontot is jelenthet.
Gyógypedagógiai asszisztens (PK:01194001) – Egyre fontosabb szerep a különleges nevelési igényű gyermekek támogatásában, ráadásul a felsőoktatási felvételinél akár 30–50 többletpontot is jelenthet.
Dajka (bölcsődei, óvodai),(PK:01193003) – Biztos elhelyezkedés bölcsődében,óvodákban, ahol mindig szükség van gondoskodó segítőkre, ráadásul a felsőoktatási felvételinél akár 30–50 többletpontot is jelenthet.
Gyógyszertári szakasszisztens (PK:09165001) – Biztos munka gyógyszertárakban, szakmai megbecsülés.
Demencia gondozó (PK:09214001) – Speciális tudás, amellyel a társadalom egyik legfontosabb területén segíthetsz.
Segédgondozó (PK:409232203) – Növekvő igény az idősgondozásban és szociális ellátásban, biztos munkahely.
Drogerista (PK:04163016) – Stabil állás drogériákban, kozmetikai boltokban, hiszen hivatalosan foglalkozhatsz illóolajok forgalmazásával, tanácsadással és értékesítéssel is – mindezt szakmai alapon.

Ha te is szeretnél piacképes tudással rendelkezni, és olyan szakmát tanulnál, amellyel valóban elhelyezkedhetsz, jelentkezz a Pinkerton Tanoda képzéseire!

👉Jelentkezz most a Pinkerton Tanodába!

Elérhetőségek:
📍 Cím: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 5-9/B
📞 Telefon: +36-30/703-0804
📧 E-mail: [email protected]

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu