51 perce
Tanulj ma, hogy biztos jövőd legyen – Piacképes képzések a Pinkerton Tanodában
A munkaerőpiacon mindig előnyt jelent, ha valaki szakképzett. A Pinkerton Tanoda olyan tanfolyamokat kínál, amelyekkel könnyebben találhatsz munkát, stabil jövedelmet érhetsz el, és akár felvételi többletpontokat is szerezhetsz továbbtanuláshoz. Nézd meg, milyen előnyökkel jár egy-egy szakképesítés!
Képzéseink és előnyeik röviden:
Személy- és vagyonőr (PK:10323009) – Folyamatos kereslet, kiszámítható álláslehetőségek.
Pedagógiai asszisztens (PK:01194002) – Elhelyezkedési lehetőség iskolákban, stabil közalkalmazotti státusz, ráadásul a felsőoktatási felvételinél akár 30–50 többletpontot is jelenthet.
Gyógypedagógiai asszisztens (PK:01194001) – Egyre fontosabb szerep a különleges nevelési igényű gyermekek támogatásában, ráadásul a felsőoktatási felvételinél akár 30–50 többletpontot is jelenthet.
Dajka (bölcsődei, óvodai),(PK:01193003) – Biztos elhelyezkedés bölcsődében,óvodákban, ahol mindig szükség van gondoskodó segítőkre, ráadásul a felsőoktatási felvételinél akár 30–50 többletpontot is jelenthet.
Gyógyszertári szakasszisztens (PK:09165001) – Biztos munka gyógyszertárakban, szakmai megbecsülés.
Demencia gondozó (PK:09214001) – Speciális tudás, amellyel a társadalom egyik legfontosabb területén segíthetsz.
Segédgondozó (PK:409232203) – Növekvő igény az idősgondozásban és szociális ellátásban, biztos munkahely.
Drogerista (PK:04163016) – Stabil állás drogériákban, kozmetikai boltokban, hiszen hivatalosan foglalkozhatsz illóolajok forgalmazásával, tanácsadással és értékesítéssel is – mindezt szakmai alapon.
Ha te is szeretnél piacképes tudással rendelkezni, és olyan szakmát tanulnál, amellyel valóban elhelyezkedhetsz, jelentkezz a Pinkerton Tanoda képzéseire!
👉Jelentkezz most a Pinkerton Tanodába!
Elérhetőségek:
📍 Cím: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 5-9/B
📞 Telefon: +36-30/703-0804
📧 E-mail: [email protected]