Újabb sikeres projekt fejeződött be Tiszavasváriban

Tiszavasvári Város Önkormányzata az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című, TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 azonosítószámú pályázat keretében támogatásban részesült. A projekt keretében a Tiszavasváriban található Gólyahír Gyermek- és Ifjúsági tábor (Tiszavasvári, Nyárfa utca 2., Hrsz. 5702/6) főépülete, szállásépülete és irodája, továbbá a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ (Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87., Hrsz. 820) B, C és D épületeinek energetikai korszerűsítése valósult meg.

A beruházás főbb tevékenységei: homlokzati szigetelés, nyílászáró csere, födém szigetelés, fűtés kiépítés/felújítás radiátorcsere, kazáncsere.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.

Az ünnepélyes átadásra 2025. szeptember 12-én kerül sor.

Gólyahír Gyermek- és Ifjúsági tábor:

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ: