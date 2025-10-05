5 kerülendő spórolási módszer, amelyek súlyos károkat okozhatnak az autóban

Megtakarítási módszerek, melyek gyakran több kárt okoznak, mint hasznot

Nem minden spórolási módszer biztonságos. Van, amely rövid távon megtakarítást ígér, de hosszabb távon komoly károkat és még nagyobb kiadásokat okozhat. Nézzük, melyek azok a megoldások, amelyeket mindenképpen érdemes kerülni.

#1 Olajcsere elmulasztása

Autós körökben gyakran viccelődnek azzal, hogy a legolcsóbb motoralkatrész maga a motorolaj, és ez bizony nem áll messze az igazságtól. Ha nem cseréljük időben az olajat, az fokozza a motor kopását, szélsőséges esetben pedig akár a teljes motor meghibásodásához is vezethet. Ezért különösen fontos betartani a gyártói előírásokat: általában 15-30 ezer kilométerenként vagy évente, attól függően, melyik következik be előbb.

#2 Nem az évszaknak megfelelő abroncs használata

Az abroncscsere kétségtelenül költséges és időigényes. Ennek ellenére mindig az évszaknak megfelelő gumit célszerű használni. Téli közlekedés során a nyári abroncs rontja a fogyasztást, a vezetési élményt és a közlekedésbiztonságot is. Köztes megoldás lehet a minőségi négyévszakos gumiabroncs, amely ideális választás azoknak, akik szeretnék elkerülni a szezonális cserék költségét és maceráját.

Forrás: Freepik

#3 Rendszeres szerviz hanyagolása

A rendszeres szervizelés elsőre felesleges kiadásnak tűnhet, ám hosszú távon komoly problémáktól kímélheti meg az autóst. Egy apró hiba idejekorán történő felismerése ugyanis megelőzheti a súlyos, drága és veszélyes meghibásodásokat. Éppen ezért ajánlott legalább évente egyszer átvizsgáltatni a járművet egy megbízható szervizben.

#4 DIY megoldások profi szakember helyett

Olajcsere, furcsa motorhang vagy gyengülő fék? Mind olyan problémák, amelyekre rengeteg csináld magad videót találni YouTube-on. Bár csábító lehet a saját kezű javítás és a szervizdíj megspórolása, ez nagyon kockázatos lehet. A rosszul elvégzett szerelés balesetveszélyes, éppen ezért a komplex javítási feladatokat mindig bízzuk szakemberre.

#5 Olcsó, kétes minőségű alkatrész

Amikor eljön egy alkatrész cseréjének ideje, sokan választanak olcsóbb, bizonytalan eredetű darabokat online piacterekről vagy kétes webshopokból. Bár vonzó lehet az alacsony ár, de ezek a termékek gyakran gyenge minőségűek, és nem felelnek meg a biztonsági előírásoknak. Használatuk komoly meghibásodást, akár balesetet is okozhat, ami végül sokkal többe kerül, mint egy gyári vagy minőségi utángyártott alkatrész.