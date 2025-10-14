október 14., kedd

A kartondoboz történelme Magyarországon

Címkék#hullámkarton#élelmiszeripar#kartondoboz

A kartondoboz csomagolóipari termékként a 20. század elején kezdett elterjedni Magyarországon, párhuzamosan a papír- és nyomdaipar fejlődésével. Az első időkben főleg textilipar, gyógyszerészeti-vegyszeripari, illetve kereskedelmi árucikkek csomagolására használtak lapos kartont vagy egyszerű, hajtogatható papír- és kartonborításokat.

Forrás: hullamkarton-doboz.hu

Kezdeti időszak: papíripar és dobozgyártás

A magyar papíripar az Osztrák-Magyar Monarchia idejében is működött, kisebb üzemekkel. Ezekben kezdetben nem elsősorban hullámkartonból készült dobozokat gyártottak, hanem inkább egyszerű kartondobozt papírlapokból, kartonlemezekből, amelyeket hajtogatással, ragasztással állítottak össze. Ezek a kartondobozok többnyire belföldi piacra, kisebb kereskedelmi célokra szolgáltak: cukrászdák, gyógyszertárak, élelmiszerüzletek árucikkeit csomagolták így.

Szocialista korszak és iparosítás

A II. világháború után, a szocialista tervgazdaság időszakában a csomagolóanyag-ipar, köztük a kartondoboz gyártás állami tulajdonba került, vagy állami irányítás alatt állt. Gyárak létesültek, amelyek fokozatosan bevezették a hullámkarton technológiát, hogy nagyobb szilárdságú dobozokat készíthessenek, különösen az élelmiszeriparhoz, mezőgazdasághoz és hozzá kapcsolódó iparágakhoz, mint bor, konzerv, zöldség-gyümölcs-termelés.

Ebben az időszakban a kartondoboz előállítása jellemzően egyszerűbb gépekkel történt; nem volt széles skálán testreszabás vagy reklámnyomás, inkább letisztult, funkcionális kartondobozok készültek nagy sorozatban.

Privatizáció és modernizáció

A kilencvenes évek elején bekövetkező rendszerváltással a kartondoboz gyártás is új korszakba lépett. Megjelentek magánvállalatok, modern gépek; a hullámkarton doboz technológiák fejlődtek, nagy hatékonyságú hullámosítók, vágó-, hajtó- és ragasztógépek települtek. A kartondoboz egyre változatosabb formátumokat vett fel, grafikai nyomtatással, logók, design elemek megjelenésével.

Például a Pack & Roll Kft. mint magyar családi vállalkozás, 1996 óta foglalkozik ilyen kartondoboz gyártással modern technológiák alkalmazásával, ISO 9001, ISO 14001 tanúsítással, digitális nyomtatással, CNC vágással. (forrás: vállalati információ)

Napjaink

Ma a kartondoboz gyártás Magyarországon sokféle igényt szolgál ki: ipari áruszállítás, élelmiszer-csomagolás, reklám- és design-dobozok, logisztikai csomagolás. A hullámkarton dobozok (többrétegű kartondobozok) elterjedtek, és különösen fontos a minőség, strapabíróság és környezetbarát alapanyagok használata.

Gyártók alkalmazzák, hogy a kartondoboz optimális védelmet nyújtson a szállítás során, hogy könnyű legyen kezelni, és olyan kialakításban készüljön, amely összehajtva, sík formában szállítható a jobb logisztikai hatékonyság érdekében. Emellett a kartondoboz újrahasznosított papírból készül, és a hulladékcsökkentés szem előtt tartása jellemző.

Hazai szereplők

Jelenleg is működnek olyan specializált dobozgyártó cégek, amelyek kartondoboz gyártás különféle méretekben és rendeltetési célra – élelmiszer, zöldség-gyümölcs, export-csomagolás – gyártanak.

 

