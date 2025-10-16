Eladó és kiadó ingatlanok Nyírbátorban!

A kínálatban lakások, üzlethelyiségek és egyéb ingatlanok is megtalálhatók, különböző igényekhez és lehetőségekhez igazodva.

Az intézmény munkatársai készséggel adnak tájékoztatást a részletekről és a bérlés, illetve vásárlás feltételeiről.



Érdemes személyesen is érdeklődni, hiszen az ajánlatok folyamatosan frissülnek.

További információ: Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény, Nyírbátor, Szabadság tér 7.