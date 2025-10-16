október 16., csütörtök

1 órája

Eladó és kiadó ingatlanok Nyírbátorban!

Címkék#eladó#ingatlan#Nyírbátor

A Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézménynél több eladó és kiadó ingatlan is elérhető az érdeklődők számára.

PR cikk

A kínálatban lakások, üzlethelyiségek és egyéb ingatlanok is megtalálhatók, különböző igényekhez és lehetőségekhez igazodva.
Az intézmény munkatársai készséggel adnak tájékoztatást a részletekről és a bérlés, illetve vásárlás feltételeiről.

 


Érdemes személyesen is érdeklődni, hiszen az ajánlatok folyamatosan frissülnek.
További információ: Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény, Nyírbátor, Szabadság tér 7. 

 

 

 

