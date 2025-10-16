Hirdetés
Eladó és kiadó ingatlanok Nyírbátorban!
A Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézménynél több eladó és kiadó ingatlan is elérhető az érdeklődők számára.
A kínálatban lakások, üzlethelyiségek és egyéb ingatlanok is megtalálhatók, különböző igényekhez és lehetőségekhez igazodva.
Az intézmény munkatársai készséggel adnak tájékoztatást a részletekről és a bérlés, illetve vásárlás feltételeiről.
Érdemes személyesen is érdeklődni, hiszen az ajánlatok folyamatosan frissülnek.
További információ: Nyírbátori Vagyonkezelő és Szolgáltató Intézmény, Nyírbátor, Szabadság tér 7.
