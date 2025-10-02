Hőszigetelés ingyenes anyaggal? Ismerje meg a Hungarocell Felújítási Program lehetőségeit!

október 2., csütörtök

A homlokzati hőszigetelés és padlásfödém-szigetelés most sokak számára elérhetővé válik – garanciával.

Ha valaki ma azt hallja, hogy egy teljes homlokzati hőszigetelő rendszerhez ingyen hozzájuthat, könnyen kételkedni kezd: hogyan lehetséges ez? A Masterplast által indított Hungarocell Felújítási Program valóban azt kínálja a háztulajdonosoknak, hogy a hőszigetelő anyagokat – a jól ismert Hungarocell EPS lapoktól kezdve a kiegészítő ragasztó- és vakolóanyagokig – térítésmentesen biztosítja. Az ajánlat elsőre hihetetlennek hangzik, de a magyarázat egyszerű: a program törvényi hátterét az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) adja, amely alapján az energiakereskedő vállalatoknak a lakossági energiamegtakarítást kell elősegítenie és Hitelesített Energiamegtakarítással bizonyítani. Cikkünkben utánajártunk a program részleteinek.

Mi áll a háttérben? – Az EKR törvény és a HEM

Az Európai Unió és Magyarország energiapolitikája szerint a jövő egyik kulcsa az energiahatékonyság növelése. Magyarországon ezt a célt szolgálja az ún. Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR), amely előírja a nagy energiakereskedőknek: évente meghatározott mértékű lakossági energiamegtakarítást kell elősegíteniük és igazolniuk.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha egy háztulajdonos szigeteli otthonát, a felújítással elért energiamegtakarítás mennyisége hivatalosan kiszámítható és hitelesíthető. Ezt nevezzük Hitelesített Energiamegtakarításnak (HEM). A HEM értékesíthető: a nagy energiakereskedők megvásárolják, mert így teljesíthetik a törvényben előírt kötelezettségeiket. Az ebből származó bevétel fedezi a hőszigetelő anyagok költségét.

Vagyis a lakosság számára ingyenessé is válhat az anyag, az energiakereskedők pedig elérik a törvényben rájuk rótt célokat. Ez a win-win modell a lényege a Masterplast Hungarocell Felújítási Programjának.

Forrás: Masterplast

A Hungarocell Felújítási Program két pillére

1. Homlokzati hőszigetelés – ingyenes anyaggal
A program központi eleme a homlokzati szigetelés. A résztvevők számára a Masterplast biztosítja a teljes hőszigetelő rendszert, amely a „termikus-burok” fontos alapegysége, és az egyik legnagyobb energiamegtakarítást eredményezi. A kivitelezés költsége a háztulajdonost terheli, ami a vidéki térségekben nagyságrendileg 10-12 ezer forint/m² körüli összegért elérhető, míg Budapesten és környékén a kivitelezési árak kb. 30-40%-kal magasabbak.

2. Padlásfödém-szigetelés – teljesen ingyen
A program másik pillére a padlásfödém hőszigetelése, amelynél nemcsak az anyagot, hanem a kivitelezést is ingyen biztosítja a Masterplast programja. A feltétel: szigeteletlen épület, amely korábban nem vett részt államilag támogatott energetikai felújításban. Mivel a födémen keresztül a hő 20–25 százaléka is elillanhat, ennek a korszerűsítésnek azonnal érezhető a hatása. A padlásfödém-szigetelés a homlokzati hőszigetelés mellett egy extra lehetőség a programban, amely még teljesebbé teszi az otthon termikus burkát.

Kinek szól a program?

A Hungarocell Felújítási Program elsősorban vidéki háztulajdonosokat céloz meg, akik jellemzően régebbi, szigeteletlen családi házakban élnek – ezek közül a legismertebb háztípusok az úgynevezett „Kádár-kockák”. Az ilyen 40-50 éves épületek energetikai felújítása a leghatékonyabb módja a tartós rezsicsökkentésnek és az esztétikai megújulásnak. Az érintettek azok a háztulajdonosok, akik számára fontos a hosszú távú energiamegtakarítás, az otthon értékének növelése és a lakhatási komfort javítása.

Garancia és szakmai támogatás

A Masterplast nemcsak az anyagot biztosítja, hanem garanciát is vállal a hőszigetelő rendszerekre. Ez azt jelenti, hogy a háztulajdonosok a homlokzati hőszigetelésre alaphelyzetben is 10 éves gyári garanciális biztonságot kapnak: nem kell attól tartaniuk, hogy az ingyenes anyag „olcsó” megoldást jelentene. A vállalat további szakmai támogatást is kínál, hogy a kivitelezés minél gördülékenyebb és szakszerűbb legyen. Ha a háztulajdonosok a Masterplast országosan elérhető szakkivitelezőivel végeztetik el a munkát, akkor a vállalat további 5 évvel növeli a garanciális időt.

Win-win minden félnek

A program előnyei több szinten jelentkeznek:

  • Lakosság: tartós rezsicsökkentés, komfortosabb otthon, magasabb ingatlanérték.
  • Állam: csökken az ország energiaimport-függősége, nő az energiabiztonság.
  • Környezet: alacsonyabb karbonkibocsátás, kisebb ökológiai lábnyom.
  • Vállalatok: az energiakereskedők teljesítik a rájuk vonatkozó törvényi kötelezettségeket.

Ez a modell minden érintett számára előnyös, miközben a családok a mindennapjaikban is érzik a különbséget: alacsonyabb számlák, jobb hőérzet, élhetőbb otthon.

Forrás: Masterplast

Hogyan lehet részt venni?

A jelentkezés egyszerű: regisztrálni kell a felujitas.hungarocell.hu oldalon. Minden beérkező igénylést egyedileg bírálnak el, és egyes esetekben lehetőség van más otthonfelújítási programokkal való összehangolásra is. Például, ha valaki A vidéki Otthonfelújítási Programban nem energetikai célú felújítást végez, akkor élvezheti a Hungarocell Felújítási Program előnyeit is.

Összegzés

A Hungarocell Felújítási Program olyan lehetőséget kínál, amely eddig elképzelhetetlennek tűnt: a családi házak hőszigetelése most ingyenes anyaggal, garanciával és szakmai támogatással valósítható meg. A padlásfödém szigetelésével kiegészítve már majdnem teljes körű termikus burok építhető ki, amely hosszú távra biztosít energiamegtakarítást és tartós rezsicsökkentést.

A rendkívül kedvező ajánlat finanszírozási hátterét a hőszigetelésből származó Hitelesített Energiamegtakarítást (HEM) fedezi, amelyeket a kötelezett energiakereskedők vásárolnak meg az EKR törvény értelmében. Ez fedezi az anyagköltséget, így a lakosság valóban ingyen juthat hozzá a korszerű hőszigetelő rendszerhez.

A program minden fél számára nyereséget jelent: a családoknak kisebb rezsit és kényelmesebb otthont, az államnak erősebb energiabiztonságot, a környezetnek pedig alacsonyabb kibocsátást.

A jövő otthonainak kulcsa az energiahatékonyság – és most ez a lehetőség mindenki számára elérhetővé vált.

 

 

