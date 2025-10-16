október 16., csütörtök

1 órája

Kick-off workshop a középületek energiahatékonyságának javításáért

Címkék#workshop#Nyírbátor#energiahatékonyság

A GreenLink projekt (ROHU000493) keretében 2025. szeptember 26-án megrendezésre került az úgynevezett kick-off workhop, amelynek célja a középületek energiahatékonysági feltételeinek javítása, valamint az érintett szereplők bevonása.

PR cikk
 

A workshopnak Nyírbátor adott otthont, ahol a magyar és román partnerintézményeken kívül Nyírbátor Város testvárosi települései is részt vettek. 

A program részeként bemutatásra kerültek a projekt célkitűzései, a tervezett fejlesztések, továbbá lehetőséget biztosított az érintett intézmények és szakemberek számára, hogy megosszák tapasztalataikat, javaslataikat és közösen gondolkodjanak az energiahatékonysággal kapcsolatosan. A résztvevők interaktív formában oszthatták meg véleményüket, javaslataikat, különös tekintettel a helyi közösségek igényeire. 

A program két részre volt bontva, melynek az első részen a megnyitó került megrendezésre, ahol a két partnervároson kívül Nyírbátor többi testvérváros is képviselte magát. A program ezután szűkebb körben folytatódott egy interaktív szekcióval, ahol projekt külső szakértője szűkebb körben még részletesebben bemutatta a projektet, elsősorban a zöld/klímastratégia kidolgozására fókuszálva.

A GreenLink projekt célja, hogy határon átnyúló együttműködés révén olyan fenntartható megoldásokat dolgozzon ki, amelyek hosszú távon javítják a középületek energiahatékonyságát, és erősítik a közösségi részvételt.

Projekt időtartama: 2025.04.22- 2027.10.21

További információ kérhető: Vágóné Kelemen Éva, ügyintéző

0642/281-042/135 mellék, [email protected]

Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 

 

 

 

