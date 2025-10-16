Kick-off workshop a középületek energiahatékonyságának javításáért

A workshopnak Nyírbátor adott otthont, ahol a magyar és román partnerintézményeken kívül Nyírbátor Város testvárosi települései is részt vettek.

A program részeként bemutatásra kerültek a projekt célkitűzései, a tervezett fejlesztések, továbbá lehetőséget biztosított az érintett intézmények és szakemberek számára, hogy megosszák tapasztalataikat, javaslataikat és közösen gondolkodjanak az energiahatékonysággal kapcsolatosan. A résztvevők interaktív formában oszthatták meg véleményüket, javaslataikat, különös tekintettel a helyi közösségek igényeire.

A program két részre volt bontva, melynek az első részen a megnyitó került megrendezésre, ahol a két partnervároson kívül Nyírbátor többi testvérváros is képviselte magát. A program ezután szűkebb körben folytatódott egy interaktív szekcióval, ahol projekt külső szakértője szűkebb körben még részletesebben bemutatta a projektet, elsősorban a zöld/klímastratégia kidolgozására fókuszálva.

A GreenLink projekt célja, hogy határon átnyúló együttműködés révén olyan fenntartható megoldásokat dolgozzon ki, amelyek hosszú távon javítják a középületek energiahatékonyságát, és erősítik a közösségi részvételt.