Kultúrák találkozása Napkoron – Nemzetközi alkotótábor és néptáncfesztivál

Az alkotók a hét folyamán megismerhették településünket, annak hagyományait és természeti értékeit, amelyek inspirációként szolgáltak az elkészült művekhez, s egyben hozzájárultak a közösségek közötti kulturális kapcsolatok erősítéséhez. Az alkotómunka mellett lehetőségük nyílt részt venni a Művelődési Házban megrendezett táncházban is, ahol a Prima Volta zenekar húzta a talpalávalót. Az est folyamán az Igrice Néptáncegyüttes fiataljainak vezetésével mindenki táncra perdült, s a közös élménynek köszönhetően igazi baráti hangulat alakult ki a teremben. Az egész héten településünkön vendégeskedő csernyivici fiatalok is örömmel vettek részt az eseményen és sajátították el a magyar néptánc alaplépéseit.

Szombaton egy különleges néptáncfesztiválra került sor a Falumúzeum kertjében, amelyen részt vett az erdődi „Cetatea Codrului” néptáncegyüttes és a csernyivci „Perla” népi énekegyüttes, akik együtt léptek színpadra az „Igrice” néptáncegyüttessel. Az együttesek színes, lendületes műsorukkal igazi kulturális kavalkádot teremtettek. A közönség egyszerre élvezhette a román, ukrán és magyar néptáncok, illetve dallamok gazdagságát, amelyek nemcsak a hagyományőrzést, hanem a nemzetek közötti barátságot és összetartozást is kifejezték.