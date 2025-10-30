57 perce
Kultúrák találkozása Napkoron – Nemzetközi alkotótábor és néptáncfesztivál
A Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna 2021–2025 Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében elnyert európai uniós finanszírozásnak köszönhetően, a PROTECT projekt részeként 2025.szeptember 22. és szeptember 28. között nemzetközi alkotótábor zajlott Napkoron, román, ukrán és magyar művészek részvételével többféle művészeti ágban, melynek művészeti vezetője Vasile Koter fafaragó volt.
Az alkotók a hét folyamán megismerhették településünket, annak hagyományait és természeti értékeit, amelyek inspirációként szolgáltak az elkészült művekhez, s egyben hozzájárultak a közösségek közötti kulturális kapcsolatok erősítéséhez. Az alkotómunka mellett lehetőségük nyílt részt venni a Művelődési Házban megrendezett táncházban is, ahol a Prima Volta zenekar húzta a talpalávalót. Az est folyamán az Igrice Néptáncegyüttes fiataljainak vezetésével mindenki táncra perdült, s a közös élménynek köszönhetően igazi baráti hangulat alakult ki a teremben. Az egész héten településünkön vendégeskedő csernyivici fiatalok is örömmel vettek részt az eseményen és sajátították el a magyar néptánc alaplépéseit.
Szombaton egy különleges néptáncfesztiválra került sor a Falumúzeum kertjében, amelyen részt vett az erdődi „Cetatea Codrului” néptáncegyüttes és a csernyivci „Perla” népi énekegyüttes, akik együtt léptek színpadra az „Igrice” néptáncegyüttessel. Az együttesek színes, lendületes műsorukkal igazi kulturális kavalkádot teremtettek. A közönség egyszerre élvezhette a román, ukrán és magyar néptáncok, illetve dallamok gazdagságát, amelyek nemcsak a hagyományőrzést, hanem a nemzetek közötti barátságot és összetartozást is kifejezték.
Kultúrák találkozása Napkoron – Nemzetközi alkotótábor és néptáncfesztivál
Ez a különleges, sokszínű hét az alkotótáborban készült művek kiállításával zárult, ahol Dr. Spinyhért Zsolt polgármester úr méltatta az elkészült alkotásokat, majd ünnepélyesen megnyitotta a tárlatot. A kiállítás nemcsak az alkotók tehetségét és kreativitását mutatta be, hanem a település kulturális életét is gazdagította, maradandó élményt nyújtva minden látogatónak.