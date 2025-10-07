2 órája
Már lehet nevezni a „BioTechUSA az Egészségért Díjra” – Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni a pályázatok kitöltésénél
A cégcsoport ismét meghirdeti a „BioTechUSA az Egészségért Díjat”, amelyre október 22-ig, három kategóriában pályázhatnak hazai egészségügyi és köznevelési feladatokat ellátó szervezetek innovatív megoldásaikkal. A független szakmai zsűri három intézmény munkáját segíti majd 5-5-5 millió forinttal, a közönségszavazás útján pedig további három szervezet kap 3-3-3 millió forintot. Hogy még eredményesebb legyen a pályázat, összegyűjtöttük azokat a szempontokat, amire mindenképpen érdemes figyelni.
BioTechUSA-díj
Forrás: biotechusa.hu
Európa egyik legnagyobb táplálékkiegészítő gyártója fontosnak tartja, hogy mind termékeivel, mind pedig tanácsaival támogassa a lakosságot az egészséges életmód kialakításában. Társadalmi felelősségvállalási programja keretében eddig félmilliárd forint értékben segítette 150 egészségügyi és civil szervezet munkáját. A vállalat küldetésének érzi a lakosság egészségtudatosságának növelését, amelyhez az adományokon és az edukáción kívül olyan kezdeményezésekkel járul hozzá, mint a „BioTechUSA az Egészségért Díj”.
Tavaly a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI), az Akut Pécs Alapítvány, a Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztálya érdemelte ki az elismerést és a többmilliós támogatást, akik otthoni ápolást segítő oktatási anyag kidolgozására, egészségügyi dolgozók rekreációjára, Magyarország egyetlen hátrányos helyzetű nők részére létrejött nőgyógyászati rendelőjének fejlesztésére és fenntartására, valamint egy intenzív osztály betegeinek hatékonyabb ellátására fordították a cégcsoport által felajánlott összeget. A kezdeményezések közül már több meg is valósult, úgy mint az Akut Pécs Alapítvány edukációs projektje:
Köszönettel tartozunk a BioTechUSA-nak és az általuk megteremtett Egészségért Díjnak, hiszen támogatásuk tette lehetővé, hogy fejlesszük dolgozóink egészségét és fizikai állapotát. A projekt szakmai csapata – edző, dietetikus, gyógymasszőr és pszichológus – folyamatosan azon dolgozik, hogy a rekreációs lehetőségek ne csupán fizikai, hanem mentális megújulást is biztosítsanak a dolgozók számára. A pozitív visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a program nemcsak a mindennapi jólétet segítette, hanem közösségformáló erővel is bír: a résztvevők motiválják egymást, és a közös mozgás során erősebb csapatszellem alakult ki. A jövőben célunk, hogy minél több dolgozót bevonjunk a foglalkozásokba, valamint újabb rekreációs lehetőségekkel bővítsük a programot
– mondta Deák András Sándor, az alapítvány elnöke.
A tavalyi év mintájára idén is három kategóriában lehet pályázni, ez alapján keresik az év legkiemelkedőbb egészségügyi innovációs tevékenységét, az év legkiemelkedőbb infrastrukturális fejlesztési tervét, valamint az év legkiemelkedőbb edukációs módszertanát vagy egészségműveltséget célzó edukációs kampányát.
A zsűri egészségügyi és kommunikációs szakemberekből áll, ez alapján dr. Velkey György János, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese; dr. Tamásné Bese Nóra, a Bethesda Gyermekkórház stratégiai igazgatója; Lékai-Kiss Ramóna, színész-műsorvezető, a BioTechUSA márkanagykövete; Pácsonyi Daniella, a Central Médiacsoport kreatív és kommunikációs igazgatója; Nagy Gergely, a Player Media Group ügyvezetője, főszerkesztője; valamint Dr. Pintér Dániel Gergő, a BioTechUSA-cégcsoport vállalati kommunikációs, PR és CSR vezetője értékeli majd a pályázati anyagokat.
Lássuk, mire érdemes figyelni a pályázat benyújtásakor?
- A zsűri a bírálás során kiemelten figyelembe veszi, hogy az innovatív megoldás széles réteghez szóljon, olyan betegségekre, társadalmi és szociális problémákra adjon hiánypótló választ, amelyek sokakat érintenek, ugyanakkor kevesebb figyelmet kapnak, a megoldásuk még gyerekcipőben jár Magyarországon.
- Előnynek számít, ha az ötlet digitális innovációt is tartalmaz, és az is, ha a projekt már rendelkezik felmutatható, számszerűsíthető eredménnyel, ettől függetlenül jól kidolgozott, még ötlet-fázisban lévő terveket is várnak.
- Várják azokat a kezdeményezéseket is, amelyek nemcsak a betegek, hanem az egészségügyi dolgozói jóllétre irányulnak, ugyanakkor fontos, hogy ezek is innovatív megoldások legyenek.
- Nemcsak eszközzel és beruházással lehet pályázni, hanem digitális módszertannal, technológiai innovációval, oktatási anyaggal egyaránt. Utóbbiak esetében kiemelten fontos a közérthetőség, a tömeges elérés és a felhasználóbarát működés.
- Lényeges az is, hogy a projekt fenntartható, hosszú távon működőképes legyen, de a zsűri nem zárja ki az izolált és egyszeri kezdeményezéseket.
- A zsűri egyes kategóriák esetén előnyben részesíti azokat az ötleteket, melyek egy átfogó stratégiai koncepcióba illeszkednek és tervszerűen, hosszútávon kerülnek megvalósításra.
Pár technikai szempontot is összegyűjtöttünk, amelyek nagyban segítik a pályázat elkészítését:
- Érdemes előre eldönteni, hogy milyen kategóriában nevezzük az ötletünket és végig fókuszáltan követni a kategória szakmai kritériumait.
- Mérjük fel a projekt teljes költségvetését és várható ütemezését, készítsünk részletes költség- és ütemtervet.
- Kövessük a pályázati útmutatót, ellenőrizzük, hogy a beadott anyag pontosan megfelel-e a kiírásnak.
- A pályázati anyag minősége is részét képezheti az értékelésnek, így erre próbáljunk meg minél jobban törekedni (a probléma indoklása, egyértelmű célok, várható eredmények, konkrét lépések, stb.).
- A képekkel, esetleg videókkal, weblapokkal színesített pályázati anyagok vizuálisan jobban be tudják mutatni a pályázatban szereplő ötleteket.
- Tartsuk be a határidőt, ugyanis késedelmes beadásra és hiánypótlásra nincs lehetőség.
Jelentkezni október 22-ig lehet a vállalat külön erre a célra létrehozott weboldalán. Sok sikert kívánunk mindenkinek!