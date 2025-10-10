Sajtóközlemény

A felhívás megnevezése: Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó

épületenergetikai fejlesztések támogatása

A Felhívás kódszáma: GINOP-4.1.4-19

a kedvezményezett neve: Magyar Acélművek Kft.

a projekt címe: Napelemes rendszer telepítése a Magyar Acélművek Kft. székhelyén

elszámolható összköltség: 29 042 640 Ft

vissza nem térítendő támogatás összege: 15 973 452 Ft, azaz 15,97 millió Ft

a támogatás mértéke: 55 %

Projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében napelemes kiserőmű került kiépítésre, melynek célja gazdaságilag megtérülő, környezetbarát megújulóenergia-termelő berendezés telepítése a hálózati villamosenergia-igény csökkentésének érdekében. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a Magyar Acélművek Kft. 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 26. 28264/3 helyrajzi számon található székhelye. A 15,97 millió forint európai uniós támogatás segítségével napelemek az épület acélszerkezetes, trapézlemezzel borított tetejére déli tájolással kerülnek elhelyezésre. A napelemes rendszer teljesítménye 100,64 kW, a csatlakozási teljesítmény 90 kW, a napelem panelek az inverteren keresztül csatlakoznak az AC elosztó-csatlakozó szekrényhez és a meglévő elektromos hálózathoz.

A fejlesztés eredményeként a projekt hosszú távú közvetlen céljai között szerepel a működési költségek csökkentése, a magasabb komfortfokozat elérése.

A projekt hosszú távú közvetett céljai elsősorban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése és a mérsékelt fosszilisenergia-felhasználás hozzájárulva az ország megújulóenergia-források felhasználásának növelése céljának eléréséhez.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projekt fizikai befejezése 2022.06.13.

A projekt fenntartási időszaka 2022. – 2025.

A projektről bővebb információt a https://www.acelmuvek.hu/hu oldalon olvashatnak.

[email protected]