Novemberi programajánló
A hűvösebb napok ellenére is izgalmas programok várnak mindenkit novemberben Nyírbátorban!
Koncertek, kulturális és sportesemények, kiállítások és családi rendezvények színesítik a hónapot – érdemes előre beírni a naptárba a legjobb időpontokat.
Töltsük együtt a novembert élményekkel, zenével, közösséggel!
Részletek a plakáton és a városi felületeken!
