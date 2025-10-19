3 órája
Nyíregyháza első exkluzív bulija 25 év felettieknek – a 40 év felettiek is készülhetnek!
November 8-án új korszak indul Nyíregyháza éjszakai életében: a Pink Club bemutatja a város első olyan buliját, amely kifejezetten a 25 év feletti korosztálynak szól. Ez az este a mély lüktető ütemekről, a kifinomult eleganciáról és a felejthetetlen közös élményekről szól, ahol garantáltan megtelik a táncparkett.
Az este sztárfellépője Nigel Stately, aki varázslatos szettjével egy másik dimenzióba repíti a közönséget. A különleges atmoszféra és a vibráló hangulat garantált – olyan élmény vár mindenkit, amit csak a Pink Club tud megteremteni.
Miért különleges ez az este?
- A belépés csak 25 év felettieknek engedélyezett – így mindenki a saját korosztályában élvezheti a bulit
- A 40+ generáció is főszerepet kap, hiszen számukra a Pink Club ezen az estén ingyenes belépéssel kedveskedik 23:00-ig
- Egyedi, exkluzív hangulat, ahol a zene és a közönség együtt alkot felejthetetlen élményt
Részletek:
- Helyszín: Pink Club, Nyíregyháza
- Időpont: 2025. november 8. (szombat)
- Kapunyitás: 22:00
Belépőjegyek:
- 23:00-ig: 2.500 Ft
- 23:00 után: 3.500 Ft
Korhatár:
- 25+
- 40 év felett: belépés 23:00-ig díjmentesen!
Nyíregyháza új éjszakai élménye
Ez az este több mint egy buli – egy különleges utazás a zene, az elegancia és a közösség világába. A Pink Club november 8-án bebizonyítja, hogy a minőségi szórakozásnak nincs korhatára, és külön figyelmességgel várja az érettebb közönséget is.
Csatlakozz az eseményhez már most: Facebook esemény
Egy város, egy klub, egy generációkon átívelő élmény – és te sem maradhatsz ki belőle.