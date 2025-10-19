október 19., vasárnap

3 órája

Nyíregyháza első exkluzív bulija 25 év felettieknek – a 40 év felettiek is készülhetnek!

Címkék#Nyíregyháza#Pink Club#hangulat

November 8-án új korszak indul Nyíregyháza éjszakai életében: a Pink Club bemutatja a város első olyan buliját, amely kifejezetten a 25 év feletti korosztálynak szól. Ez az este a mély lüktető ütemekről, a kifinomult eleganciáról és a felejthetetlen közös élményekről szól, ahol garantáltan megtelik a táncparkett.

PR cikk
Nyíregyháza első exkluzív bulija 25 év felettieknek – a 40 év felettiek is készülhetnek!

Az este sztárfellépője Nigel Stately, aki varázslatos szettjével egy másik dimenzióba repíti a közönséget. A különleges atmoszféra és a vibráló hangulat garantált – olyan élmény vár mindenkit, amit csak a Pink Club tud megteremteni.

Miért különleges ez az este?

  • A belépés csak 25 év felettieknek engedélyezett – így mindenki a saját korosztályában élvezheti a bulit
  • A 40+ generáció is főszerepet kap, hiszen számukra a Pink Club ezen az estén ingyenes belépéssel kedveskedik 23:00-ig 
  • Egyedi, exkluzív hangulat, ahol a zene és a közönség együtt alkot felejthetetlen élményt

Részletek:

  • Helyszín: Pink Club, Nyíregyháza
  • Időpont: 2025. november 8. (szombat)
  • Kapunyitás: 22:00

Belépőjegyek:

  • 23:00-ig: 2.500 Ft
  • 23:00 után: 3.500 Ft

Korhatár: 

  • 25+
  • 40 év felett: belépés 23:00-ig díjmentesen!

Nyíregyháza új éjszakai élménye

Ez az este több mint egy buli – egy különleges utazás a zene, az elegancia és a közösség világába. A Pink Club november 8-án bebizonyítja, hogy a minőségi szórakozásnak nincs korhatára, és külön figyelmességgel várja az érettebb közönséget is.

Csatlakozz az eseményhez már most: Facebook esemény

Egy város, egy klub, egy generációkon átívelő élmény – és te sem maradhatsz ki belőle.

 

