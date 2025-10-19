Nyíregyháza első exkluzív bulija 25 év felettieknek – a 40 év felettiek is készülhetnek!

Az este sztárfellépője Nigel Stately, aki varázslatos szettjével egy másik dimenzióba repíti a közönséget. A különleges atmoszféra és a vibráló hangulat garantált – olyan élmény vár mindenkit, amit csak a Pink Club tud megteremteni.

Miért különleges ez az este?

A belépés csak 25 év felettieknek engedélyezett – így mindenki a saját korosztályában élvezheti a bulit

engedélyezett – így mindenki a saját korosztályában élvezheti a bulit A 40+ generáció is főszerepet kap, hiszen számukra a Pink Club ezen az estén ingyenes belépéssel kedveskedik 23:00-ig

is főszerepet kap, hiszen számukra a Pink Club kedveskedik Egyedi, exkluzív hangulat, ahol a zene és a közönség együtt alkot felejthetetlen élményt

Részletek:

Helyszín: Pink Club, Nyíregyháza

Pink Club, Nyíregyháza Időpont: 2025. november 8. (szombat)

2025. november 8. (szombat) Kapunyitás: 22:00

Belépőjegyek:

23:00-ig: 2.500 Ft

23:00 után: 3.500 Ft

Korhatár:

25+

40 év felett: belépés 23:00-ig díjmentesen!

Nyíregyháza új éjszakai élménye

Ez az este több mint egy buli – egy különleges utazás a zene, az elegancia és a közösség világába. A Pink Club november 8-án bebizonyítja, hogy a minőségi szórakozásnak nincs korhatára, és külön figyelmességgel várja az érettebb közönséget is.

Egy város, egy klub, egy generációkon átívelő élmény – és te sem maradhatsz ki belőle.