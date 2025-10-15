Prémium, helyben sütött, kézműves péktermékek: az ízek különleges otthona Nyíregyháza belvárosában!

A Príma Pékséget már közel 20 éve jól ismerik Nyíregyházán és a vármegyében is. Minden nap friss, házias jellegű pékárukat kínálunk az éhes vásárlóknak, akik megelégedettsége visszaigazolás a kiváló minőségre. Nincs ez máshogy a legújabb Dózsa György utcai üzlettel, az augusztusban nyílt Príma Pékműhellyel sem, ami már a tizedik üzletünk a vármegyében. Ám ebben az üzletben cseppet sem mindennapi péktermékek készülnek: a prémium a kulcsszó, a magyar, a kézműves és a hagyományos mellett. Éppen ezért itt nincs gyorsfagyasztott előkelesztett termék, minden reggel helyben kovászolunk, dagasztunk, formázunk, érleljük a tésztát, kelesztünk és sütünk. Így az üzletbe betérőket valóban friss és a legkiválóbb eljárás szerint hosszú érlelésű kovásszal készült gazdag ízű és ropogós héjú kenyerek és péktermékek várják.

Ínyenc és egészségtudatos termékek

A jó minőségű kovászos kenyér manapság egyre ritkább, pedig egészséges élettani hatással rendelkezik. Emészthetőbb, ízletesebb, a héja ropogósabb és illatosabb. A Príma Pékműhelyben jobbnál jobb, szebbnél szebb kovászos kenyerek közül válogathatnak vásárók: búza-, rozs-, teljes kiőrlésű, burgonyás, magvas kenyerek és cipók, gyökérkenyér, francia baguette is található ebben a barátságos, kedves kis üzletben, amit körül leng a frissen sült péksütemény illata.

A kenyerek mellett édes és sós péksüteményeink tekintetében is ragaszkodunk a hagyományokhoz és a kiemelkedő minőséghez. Mind az alapanyagok tekintetében, a töltelékek mennyiségében, mind a súly, méret tekintetében a kiváló termékek készítésére törekszünk. Egy jó reggelihez egy isteni kovászos zsemle, teljes kiőrlésű kifli, vagy egy kovászos vajas kalács, egy szaladós tízóraihoz egy tepertős, juhtúrós-cheddar sajtos pogácsa, perec, vagy esetleg az édesek közül egy sajtkrémes-áfonyás tekercs, egy pisztáciás croissant vagy nagymama zseniális répatortája? Nálunk mindez fellelhető.

Egyedi ízvilágok

Szendvicseink is a különlegességet képviselik: a klasszikus vonal mellett például prosciutto ciabatta, a római kolbászos foccaciát vagy a brandenburgi sonkás szendvicset is érdemes kipróbálni. Minden más, az üzletben található termék is természetesen a kiváló minőséget képviseli. Nyíregyházán csak nálunk kapható az isteni Black Sheep kávé mindenféle típusban, de akár Matcha teát is kérhetnek a betérők.