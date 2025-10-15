október 15., szerda

Teréz névnap

+13
+3
Prémium, helyben sütött, kézműves péktermékek: az ízek különleges otthona Nyíregyháza belvárosában!

Címkék#Black Sheep#Príma Pékműhely#Nyíregyháza

Hazai alapanyagok, minőségi termékek, hagyomány: ez jellemzi a Príma Pékműhelyet!

PR cikk
A Príma Pékséget már közel 20 éve jól ismerik Nyíregyházán és a vármegyében is. Minden nap friss, házias jellegű pékárukat kínálunk az éhes vásárlóknak, akik megelégedettsége visszaigazolás a kiváló minőségre. Nincs ez máshogy a legújabb Dózsa György utcai üzlettel, az augusztusban nyílt Príma Pékműhellyel sem, ami már a tizedik üzletünk a vármegyében. Ám ebben az üzletben cseppet sem mindennapi péktermékek készülnek: a prémium a kulcsszó, a magyar, a kézműves és a hagyományos mellett. Éppen ezért itt nincs gyorsfagyasztott előkelesztett termék, minden reggel helyben kovászolunk, dagasztunk, formázunk, érleljük a tésztát, kelesztünk és sütünk. Így az üzletbe betérőket valóban friss és a legkiválóbb eljárás szerint hosszú érlelésű kovásszal készült gazdag ízű és ropogós héjú kenyerek és péktermékek várják

 

Ínyenc és egészségtudatos termékek

A jó minőségű kovászos kenyér manapság egyre ritkább, pedig egészséges élettani hatással rendelkezik. Emészthetőbb, ízletesebb, a héja ropogósabb és illatosabb. A Príma Pékműhelyben jobbnál jobb, szebbnél szebb kovászos kenyerek közül válogathatnak vásárók: búza-, rozs-, teljes kiőrlésű, burgonyás, magvas kenyerek és cipók, gyökérkenyér, francia baguette is található ebben a barátságos, kedves kis üzletben, amit körül leng a frissen sült péksütemény illata.

A kenyerek mellett édes és sós péksüteményeink tekintetében is ragaszkodunk a hagyományokhoz és a kiemelkedő minőséghez. Mind az alapanyagok tekintetében, a töltelékek mennyiségében, mind a súly, méret tekintetében a kiváló termékek készítésére törekszünk. Egy jó reggelihez egy isteni kovászos zsemle, teljes kiőrlésű kifli, vagy egy kovászos vajas kalács, egy szaladós tízóraihoz egy tepertős, juhtúrós-cheddar sajtos pogácsa, perec, vagy esetleg az édesek közül egy sajtkrémes-áfonyás tekercs, egy pisztáciás croissant vagy nagymama zseniális répatortája? Nálunk mindez fellelhető.

 

Egyedi ízvilágok

Szendvicseink is a különlegességet képviselik: a klasszikus vonal mellett például prosciutto ciabatta, a római kolbászos foccaciát vagy a brandenburgi sonkás szendvicset is érdemes kipróbálni. Minden más, az üzletben található termék is természetesen a kiváló minőséget képviseli. Nyíregyházán csak nálunk kapható az isteni Black Sheep kávé mindenféle típusban, de akár Matcha teát is kérhetnek a betérők.

Hidegen préselt, 100%-os, adalék- és tartósítószermentes gyümölcslevek, természetes összetevőket tartalmazó szörpökkel is megédesítjük a mindennapokat, valamint tejtermékek közül is a minőségi termékek forgalmazására koncentrálunk.

 

Gondoltunk a glutén és laktózérzékenyekre is: gluténmentes kenyér és laktózmentes tejtermék is található kínálatunkban.

Kisebb és nagyobb egyedi rendeléseket is rövid határidővel teljesítünk: legyen szó egy laza hétvégéről, ünnepről, családi eseményről vagy céges rendezvényről, frissen készült party szendvicseinkkel, édes- és sós aprósüteményeinkkel a helyi gyártásnak köszönhetően mindig garantáljuk a minőséget és a gyors kiszolgálást.

A Príma Pékműhely pultjából nem könnyű a választás, mert minden péktermék gyönyörű, de jó hír, hogy nem tud mellé nyúlni senki: itt minden mindig friss és ízletes. 

Hagyja magát elvarázsolni, nézzen be hozzánk!

Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 14.

Nyitvatartás:

h-p: 6.00-18.00

szombat: 6.00-13.00

 

 

