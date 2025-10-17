október 17., péntek

Hedvig névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

„Te itt, Én ott” – Globális részvétel a társadalmi és egyéni felelősségvállalásért ROHU00245

Címkék#Románia-Magyarország#felelősségvállalás#részvétel

PR cikk

SAJTÓHÍR

Közös felelősségvállalással a határ menti közösségekért

A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezete és a Román Vöröskereszt Szatmárnémeti Kirendeltsége új, közös kezdeményezést indított „Te itt, Én ott – Globális részvétel a társadalmi és egyéni felelősségvállalásért” címmel. A ROHU00245 számú projekt az Interreg VI-A Románia–Magyarország Program keretében, az Európai Unió és Magyarország, illetve Románia társfinanszírozásával valósul meg 2024. december 30. és 2025. december 29. között.

A projekt összköltsége 239.724 euró, amelyből 191.779 eurót az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosít, 39.442 euró társfinanszírozás és 8.502 euró saját forrás egészíti ki. A projekt célja a határ menti közösségek összetartozásának erősítése, a társadalmi felelősségvállalás hangsúlyozása, valamint az egészséges, bizalmon és együttműködésen alapuló társadalmi kapcsolatok kialakítása.

A megvalósítás öt fő területre épül, hogy a vármegye településein lakók minél szélesebb körét bevonja a programokba.

Az első a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása: ennek keretében Nők a munkaerőpiacon és Sikeres nők a munka világában címmel előadások és tapasztalatcserék segítik a nők esélyegyenlőségét, valamint bemutatják a sikeres női életutakat a vármegye több településén. 

A második terület a testi és lelki egészség védelme. Nyíregyházán és a vármegye több településén egészségfejlesztő előadások és klubfoglalkozások várják a résztvevőket, ahol a helyes életmód, a tudatos táplálkozás és a mozgás fontossága kerül előtérbe. Ennek keretében

  • Nyíregyházán júniustól kezdődően 30 alkalommal kerül megtartásra Testtartást javító torna
  • Szülői klubfoglalkozások indulnak októbertől Kisvárda, Vásárosnamény, Fehérgyarmat, Mátészalka, Nyírbátor, Tiszavasvári településeken, amelyben a lakosság megismerheti a káros szokások következményeit és az egészséges életmód alapjait.
  • Egészségklub foglalkozások kerülnek megtartásra októbertől kezdődően Nyíregyháza, Vásárosnamény, Fehérgyarmat, Mátészalka, Nyírbátor, Tiszavasvári településeken
  • Továbbá egy Egészségfejlesztő előadás is megtartásra kerül Nyíregyházán november 20-án.

A harmadik pillért az egészségmegőrzés és a korai megelőzés jelenti. 27 alkalommal a vármegye több településén lakossági egészségügyi szűrőnapokat tartanak, ahol ingyenes szűrések és a dohányzás káros hatásaival kapcsolatos tanácsadás és életmód-tanácsadás is igénybe vehető majd.

A társadalmi felelősségvállalás erősítése szintén kiemelt célja a projektnek. Ennek megfelelően október 31-én Nyírbátorban Retro véradó kerül megrendezésre, míg Kisvárda, Vásárosnamény, Fehérgyarmat, Mátészalka, Nyírbátor, Tiszavasvári településeken október és november hónapokban véradó ünnepségeken vehet rész a lakosság. A fiatalok bevonása érdekében baleseti imitátor képzés is zajlott augusztusban, emellett tíz alkalommal elsősegélynyújtó napokat rendeznek a vármegyében, amely a gyakorlati ismeretek átadását szolgálja.

A programsorozat nemcsak a közösségi összefogást erősíti, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy a határ menti térség lakói egészségesebb, tudatosabb és felelősebb életet élhessenek.

A részvétel minden programon ingyenes.

A projekt az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program keretein belül valósul meg, az Európai Unió támogatásával.

Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
interreg-rohu.eu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu