„Te itt, Én ott” – Globális részvétel a társadalmi és egyéni felelősségvállalásért ROHU00245
SAJTÓHÍR
Közös felelősségvállalással a határ menti közösségekért
A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezete és a Román Vöröskereszt Szatmárnémeti Kirendeltsége új, közös kezdeményezést indított „Te itt, Én ott – Globális részvétel a társadalmi és egyéni felelősségvállalásért” címmel. A ROHU00245 számú projekt az Interreg VI-A Románia–Magyarország Program keretében, az Európai Unió és Magyarország, illetve Románia társfinanszírozásával valósul meg 2024. december 30. és 2025. december 29. között.
A projekt összköltsége 239.724 euró, amelyből 191.779 eurót az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosít, 39.442 euró társfinanszírozás és 8.502 euró saját forrás egészíti ki. A projekt célja a határ menti közösségek összetartozásának erősítése, a társadalmi felelősségvállalás hangsúlyozása, valamint az egészséges, bizalmon és együttműködésen alapuló társadalmi kapcsolatok kialakítása.
A megvalósítás öt fő területre épül, hogy a vármegye településein lakók minél szélesebb körét bevonja a programokba.
Az első a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása: ennek keretében Nők a munkaerőpiacon és Sikeres nők a munka világában címmel előadások és tapasztalatcserék segítik a nők esélyegyenlőségét, valamint bemutatják a sikeres női életutakat a vármegye több településén.
A második terület a testi és lelki egészség védelme. Nyíregyházán és a vármegye több településén egészségfejlesztő előadások és klubfoglalkozások várják a résztvevőket, ahol a helyes életmód, a tudatos táplálkozás és a mozgás fontossága kerül előtérbe. Ennek keretében
- Nyíregyházán júniustól kezdődően 30 alkalommal kerül megtartásra Testtartást javító torna
- Szülői klubfoglalkozások indulnak októbertől Kisvárda, Vásárosnamény, Fehérgyarmat, Mátészalka, Nyírbátor, Tiszavasvári településeken, amelyben a lakosság megismerheti a káros szokások következményeit és az egészséges életmód alapjait.
- Egészségklub foglalkozások kerülnek megtartásra októbertől kezdődően Nyíregyháza, Vásárosnamény, Fehérgyarmat, Mátészalka, Nyírbátor, Tiszavasvári településeken
- Továbbá egy Egészségfejlesztő előadás is megtartásra kerül Nyíregyházán november 20-án.
A harmadik pillért az egészségmegőrzés és a korai megelőzés jelenti. 27 alkalommal a vármegye több településén lakossági egészségügyi szűrőnapokat tartanak, ahol ingyenes szűrések és a dohányzás káros hatásaival kapcsolatos tanácsadás és életmód-tanácsadás is igénybe vehető majd.
A társadalmi felelősségvállalás erősítése szintén kiemelt célja a projektnek. Ennek megfelelően október 31-én Nyírbátorban Retro véradó kerül megrendezésre, míg Kisvárda, Vásárosnamény, Fehérgyarmat, Mátészalka, Nyírbátor, Tiszavasvári településeken október és november hónapokban véradó ünnepségeken vehet rész a lakosság. A fiatalok bevonása érdekében baleseti imitátor képzés is zajlott augusztusban, emellett tíz alkalommal elsősegélynyújtó napokat rendeznek a vármegyében, amely a gyakorlati ismeretek átadását szolgálja.
A programsorozat nemcsak a közösségi összefogást erősíti, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy a határ menti térség lakói egészségesebb, tudatosabb és felelősebb életet élhessenek.
A részvétel minden programon ingyenes.
A projekt az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program keretein belül valósul meg, az Európai Unió támogatásával.
Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
