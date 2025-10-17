„Te itt, Én ott” – Globális részvétel a társadalmi és egyéni felelősségvállalásért ROHU00245

SAJTÓHÍR

Közös felelősségvállalással a határ menti közösségekért

A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezete és a Román Vöröskereszt Szatmárnémeti Kirendeltsége új, közös kezdeményezést indított „Te itt, Én ott – Globális részvétel a társadalmi és egyéni felelősségvállalásért” címmel. A ROHU00245 számú projekt az Interreg VI-A Románia–Magyarország Program keretében, az Európai Unió és Magyarország, illetve Románia társfinanszírozásával valósul meg 2024. december 30. és 2025. december 29. között.

A projekt összköltsége 239.724 euró, amelyből 191.779 eurót az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosít, 39.442 euró társfinanszírozás és 8.502 euró saját forrás egészíti ki. A projekt célja a határ menti közösségek összetartozásának erősítése, a társadalmi felelősségvállalás hangsúlyozása, valamint az egészséges, bizalmon és együttműködésen alapuló társadalmi kapcsolatok kialakítása.

A megvalósítás öt fő területre épül, hogy a vármegye településein lakók minél szélesebb körét bevonja a programokba.

Az első a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása: ennek keretében Nők a munkaerőpiacon és Sikeres nők a munka világában címmel előadások és tapasztalatcserék segítik a nők esélyegyenlőségét, valamint bemutatják a sikeres női életutakat a vármegye több településén.

A második terület a testi és lelki egészség védelme. Nyíregyházán és a vármegye több településén egészségfejlesztő előadások és klubfoglalkozások várják a résztvevőket, ahol a helyes életmód, a tudatos táplálkozás és a mozgás fontossága kerül előtérbe. Ennek keretében

Nyíregyházán júniustól kezdődően 30 alkalommal kerül megtartásra Testtartást javító torna

Szülői klubfoglalkozások indulnak októbertől Kisvárda, Vásárosnamény, Fehérgyarmat, Mátészalka, Nyírbátor, Tiszavasvári településeken, amelyben a lakosság megismerheti a káros szokások következményeit és az egészséges életmód alapjait.

Egészségklub foglalkozások kerülnek megtartásra októbertől kezdődően Nyíregyháza, Vásárosnamény, Fehérgyarmat, Mátészalka, Nyírbátor, Tiszavasvári településeken

Továbbá egy Egészségfejlesztő előadás is megtartásra kerül Nyíregyházán november 20-án.

A harmadik pillért az egészségmegőrzés és a korai megelőzés jelenti. 27 alkalommal a vármegye több településén lakossági egészségügyi szűrőnapokat tartanak, ahol ingyenes szűrések és a dohányzás káros hatásaival kapcsolatos tanácsadás és életmód-tanácsadás is igénybe vehető majd.