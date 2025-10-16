Hirdetés
33 perce
Zorán koncert Nyírbátorban!
Október 27-én a Nyírbátori Művelődési Házban ad koncertet Zorán, a magyar zenei élet egyik legnagyobb alakja. Egy felejthetetlen este vár minden zenekedvelőt!
Időpont: 2025. október 27.
Helyszín: Nyírbátori Művelődési Ház
Zorán a magyar könnyűzene egyik legmeghatározóbb, legsokoldalúbb előadója, aki évtizedek óta varázsolja el közönségét lírai dalaival, kifinomult zenéjével és mély gondolatokat ébresztő szövegeivel – koncertjei mindig különleges, érzelmekkel teli élményt nyújtanak.
Részletek a plakáton!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre