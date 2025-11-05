Meglepő: messze nem csak a pénz számít, amikor állást keresnek a magyarok

Milyen álláshirdetések alapján és hogyan választunk ma munkahelyet? A legtöbben talán azt gondolnánk, hogy a fizetés a legfontosabb tényező, de a CVonline.hu 1000 főt megkérdező, 2025-ben végzett friss kutatása mást mutat: a jó munkahelyi légkör (75%), a vezetők hitelessége és szakmai hozzáértése (71%), valamint a munka-magánélet egyensúlyának biztosítása (66%) megelőzi az olyan „kézzelfogható” szempontokat, mint a fizetés vagy a juttatások.

Különösen beszédes, hogy a munka-magánélet egyensúlyát a válaszadók 87%-a tartotta fontos vagy nagyon fontos döntési tényezőnek – vagyis a rugalmas munkavégzés, a home office lehetősége és az idővel való bánásmód ma már alapszükséglet. A modern munkavállaló a jó közérzetet nem választási lehetőségként, hanem jogos elvárásként kezeli.

Ez nem jelenti azt, hogy a pénz ne számítana, sőt, két hasonló ajánlat között a fizetés (78,2%) marad a leggyakoribb döntési szempont, viszont az oda vezető úton a munkavállalók bizalomépítő jeleket keresnek: nyitott vezetőket, támogató kultúrát, transzparens működést, valamint rugalmas munkakörnyezetet.

Az is kiderült, hogy a válaszadók 84,3%-a fontosnak tartja, hogy a munkaadó elkötelezett legyen az esélyegyenlőség mellett – ez a méltányosság iránti igény jól mutatja, hogy a megbízhatóságot ma már nem a cég mérete, hanem a belső kultúrája határozza meg. Az olyan látható gesztusok, mint a fair elbírálás, visszajelzési kultúra vagy képzésekhez való hozzáférés, egyértelmű bizalomerősítőként hatnak.

Forrás: cvonline.hu

Mitől megbízható ma egy munkahely Magyarországon?

A válaszok alapján a megbízhatóság nem egy egzakt dolog, hanem egy komplex élmény, amely a munkahelyi kultúrán, vezetői magatartáson, pénzügyi stabilitáson és a hitelességen alapul. A válaszadók 68,8%-a kiemelten fontosnak tartja az átlátható bérezést és juttatási rendszert, míg 87,2% szerint a karrierfejlődési lehetőségek is döntő jelentőségűek. Ez azt mutatja, hogy az álláskeresők nemcsak „jófej” főnököt keresnek, hanem átlátható, tisztességes és jövőorientált munkahelyi környezetet.

A megbízható munkahely fogalma is egyre fontosabb szerepet kap. A kutatásunk szerint a válaszadók 78%-a számára ez azt jelenti, hogy valós, megbízható cégektől származik az ajánlat, pontos munkaköri leírással (66%) és átlátható bér- és juttatási információkkal (63%). Ez alapvető feltétele lett annak, hogy egy pozíciót komolyan vegyenek. Ezért is vezettük be, hogy minden hirdetőt leellenőrzünk. A pénzügyi stabilitás, a visszajelzések kutatása is ennek a folyamatnak a része

– tette hozzá Balla Zoltán, a CVonline.hu CEO-ja.