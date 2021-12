– A magyar népszokásokat elevenítettük fel, hiszen több száz éve a magyar legények is faragtak már tököt, amit vicsorinak hívtak. Kivilágították, és a lányokat ijesztgették vele. E jeles napon a diákok a pedagógusok és a szülők segítségével vették kézbe a tököt, s emellett nyolc helyszínen játszhattak izgalmas őszi népi játékokat: várat építettek góréból és csutkából, bekötött szemmel gesztenyét kerestek a dió között. Diót célba dobtak, fakanálban hordtak, seprűvel tereltek. Gesztenyét gyűjtöttek ugróiskolázás közben, és kirakóztak. A legnagyobb sikert a csőből kiguruló dió „kalapálása” aratta. A rendezvényt táncház zárta, amit Papp Judit néptáncoktató tartott. A program idején sütivásár is volt, amelyen az szülők is kitettek magukért, hiszen őszi termésekből készítettek fantasztikus süteményeket és díszletet. A legszebb, legősziesebb asztal az 1. a osztályé volt – emelte ki Molnárné Boczkó Erika szervező, a DÖK mentor tanítója.

Gesztenyét kerestek a dió között | Fotó: iskola