A világbajnok argentin sztár és a floridai alakulat két hete jelentette be a megállapodást, a részleteket most hozta nyilvánosságra a média. Az összeg a fizetésből, az aláírási pénzből, valamint egyéb juttatásokból áll, a 2025-ös szezonig érvényes és tartalmaz opciót a 2026-os idényre is.

Az Inter Miami szurkolói már várják Messi érkezését

Fotó: YES Market Media / Forrás: Shutterstock

Azonban nem számítják bele azokat a bevételeket, amelyek az MLS-partner Adidas, Apple és Fanatics cégektől érkeznének. Messinek eleve életre szóló szerződése van a német sportszergyártóval.

Sajtóértesülések szerint az észak-amerikai liga nem lelkesedik a „megaszerződésért”,

a szombaton 36. születésnapját ünneplő Messinek nem lesz lehetősége úgy MLS-klubot vásárolnia, mint ahogy tette ezt korábban az Inter Miami résztulajdonosa, az angol legenda, David Beckham.

A hétszeres aranylabdás hivatalosan a hónap végén igazolhat szabadon, és várhatóan július 21-én mutatkozhat be az Inter Miamiban az MX Cruz elleni összecsapáson.

Messi 2021 augusztusában hagyta el a Barcelonát, ahol két évtizedet töltött, mielőtt a PSG-hez igazolt volna, ahol tavaly és idén is francia bajnokságot nyert.