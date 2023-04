A bajnoki bronzcsata első mérkőzésének szerdán Balatonfüred adott otthon. Remekül kezdte a találkozót a vendég Fatum-Nyíregyháza, hamar előnybe került. Elég volt azonban pár hiba és a házigazda Szent Benedek Röplabda Akadémia egyenlített. Innentől kezdve szinte végig szoros volt a játszma, Leban két villanásával egyszer kettővel, majd Valentová nyitását követően egyszer három ponttal vezetett a Nyíregyháza. Az előnyt azonban nem sikerült megőrizniük, a húsz pontot viszont Bosnyakova rontott szerváját követően a mieink érték el előbb. Nem remegett meg azonban a keze a játszmában az addig is ponterős Pérez Ramosnak, a kubai légiós vezetésével a hazaiak nyerték a közel félórás első szettet.

A második szettet ott folytatták a csapatok, ahol az elsőt abbahagyták, azonban a Fatum játékában becsúszott pár rossz támadásbefejezés és fogadás, amellyel megléptek a Balaton-partiak. Hiába villant többször is Leban és Tóth Fruzsina reménytelennek tűnő labdákat szedett fel a parkettről, a különbség csak nem akart csökkenni. Koncentráltabban, pontosabban játszottak a hazaiak, akik a hátsó sorból is veszélyesebbek voltak, így magabiztosan haladtak az újabb játszmagyőzelem felé. Bosnyakova blokkról kipördülő labdája zárta le a szettet.

A harmadik játékrészt is a hazaiak kezdték jobban, sokáig tartották is előnyüket. Belova majd Lászlop pontjaival faragtuk hátrányunkat, tizennégynél ismét egyenlő volt az állás, a vezetést azonban nem sikerült átvenni. Cicic ászával és Leban két szép pontjával a végjátékban ismét megközelítettük egy pontra a hazaiakat, de Pérez Ramos és Bosnyakova vezetésével a harmadik játszmát is behúzták a hazaiak, így szettvesztés nélkül nyerték az első mérkőzést.

Szent Benedek RA–Fatum-Nyíregyháza 3:0 (24, 19, 22)

Balatonfüred, v.: Kiss Z., Horváth M. SZBRA: Nacsa-Pekárik 7, Bosnyakova 11, Pérez Ramos 21, Orosz 7, Michalewicz 3, Koleva 6. Csere: Fáth, Balogh (liberók). Vezetőedző: Krisztian Mihajlov. Fatum-Nyíregyháza: Kovács-Francesco, Leban 20, Lászlop 3, Belova 6, Valentová 2, Cepni 11. Csere: Tóth (libeó), Jurdza, Cicic 2. Vezetőedző: Tomas Varga.

A mérkőzés alakulás. 1. játszma (29 perc): 1:4, 5:5, 9:9, 12:14, 16:16, 20:20, 23:23. 2. játszma (25): 3:2, 8:4, 11:8, 14:11, 17:13, 21:17, 23:18. 3. játszma (27): 3:0, 7:7, 11:9, 14:14, 20:17, 23:19.