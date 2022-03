A Barcelona futballcsapatának ellendrukkerei most kajánul jegyzik meg, hogy a gránátvörös-kékek női csapata tovább jutott el a Bajnokok Ligájában, mint Messiék, de azért a döntőben a lányok is megkapták a maguk négyesét. A budapesti BL-döntő (Lyon–Barcelona 4–1) után az is téma, hogy a Lyon vajon mire menne az NB I-ben vagy az U17-es válogatottunk ellen, és előjött az a hír, mely szerint három éve a Newcastle­ Jets U15-ös csapata 7–0-ra legyőzte a világranglistán akkor ötödik ausztrál női válogatottat. (Amely egyébként a légió­sai nélkül állt ki, korábban pedig 2–2-re végzett egy korosztályos fiúcsapat ellen.)