Takács Károly pedig forog a sírjában. A világháborút megjárt hős, aki az életét is kész volt feláldozni a hazáért, de ha már a sors megkegyelmezett neki, s csak fél kezét roncsolta szét (még a háború előtt, de így is vállalta a frontszolgálatot), hát megtanult a fegyverrel bánni a sutábbikkal is, s nyert újabb olimpiai aranyérmet.