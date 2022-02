„A háromkoronások legyőzték a sokkoronásokat” – olvastam valahol, amikor a vasárnap véget ért férfikézilabda-Eb-n a végül megkoronázott svédek még a középdöntőben vitézkedtek, és megverték a németeket. A tornán utóbbiaknak gyűlt meg legjobban a bajuk a járvánnyal, a keretükből tizenketten is kidőltek, és még azt is fontolgatták, hogy visszalépnek. De aztán maradtak. Az Eb-n a fertőzöttek helyére jöhettek új játékosok, a betegek pedig felgyógyulva, ezt kellő számú negatív teszttel igazolva újra csatasorba állhattak. Így például a svédeknél Niclas Ekberg, aki a spanyolok elleni döntőben hidegvérrel értékesítette a hétmétereseket, az utolsó, időn túlival pedig megnyerte az Eb-t Svédországnak. A beugrók közül hős lett a holland Thijs van Leeuwen is, aki úgy került a kapuba, hogy a válogatott mindkét hálóőre, majd a vészmegoldásként beálló kapusedző (!) is pozitív mintát adott, így őt hívták be otthonról. Az amatőr státuszú van Leeuwennek el kellett kérnie magát a civil munkahelyéről, aztán tizennégy védése volt Montenegró ellen, oroszlánrészt vállalt a holland győzelemből.

A labdarúgó-Afrika-kupáról is érkeztek a hírek a fertőzésekről. Így arról is, hogy a Comore-szigetek válogatottjának sem maradt kapusa, így a balhátvéd Chaker Alhadhur állt a gólvonalra, és nem akármilyen bravúrokat mutatott be: a torna újonccsapata emberhátrányba kerülve is csak 2–1-re kapott ki az egészen más játékerőt képviselő, házigazda Kameruntól.

Visszakanyarodva a kézilabda-Eb-hez, fertőzések ide vagy oda, mégiscsak a legjobb csapatok jutottak be a végjátékba, és azok a játékosok is megkapták a megérdemelt érmeiket, akik a döntőben nem léphettek pályára.

Ha azonban a fertőzés miatt egyéni sportágakban húzzák ki a rajtlistáról a legjobbakat, akkor ott borul minden, nem azok állnak majd a dobogón, akiknek kellene. És el is érkeztünk oda, hogy pénteken megkezdődik a pekingi téli olimpia. A világ legjobb síugrói és sífutói frászban vannak, náluk különösen sok a pozitív teszt, és utána csak öt negatívval utazhatnak Pekingbe; ki tudja, odaérnek-e a versenyeikre. Megjárta olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázónk, Liu Shaoang is, aki csak hat nappal a többiek után indulhatott tegnap a kínai fővárosba. Ahol minden tesztelés őrjítő lesz a versenyzőknek és a szakvezetőknek is, nálunk is a címvédő short track váltónál. Mert az új MOB-elnököt, Gyulai Zsoltot mégsem küldhetjük fel a jégre.